vor 6 Min.

Neu-Ulm hat dicke Brocken vor der Brust

Im Tischtennis gegen die Spitzenteams

Kann sich der TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga nach zuletzt drei Niederlagen in Folge als Favoritenschreck zurückmelden? Die Chance dazu bietet sich dem aktuellen Tabellenneunten in den kommenden Tagen gleich mehrmals: Am Dienstag (19 Uhr) beim Tabellenzweiten Werder Bremen, am Freitag (19 Uhr) beim Spitzenreiter Saarbrücken (22:6) und schließlich am Sonntag (15 Uhr) in der Ratiopharm-Arena gegen Bad Königshofen.

In gewisser Weise eine Woche der Wahrheit also. Denn Chen Zhibin kann nach Lage der Dinge vor der Weihnachtspause noch einmal seine Bestbesetzung aufbieten. „An Jaehyun ist wieder aus Korea zurück und alle Spieler sind momentan fit“, freut sich der TTC-Trainer, der seine Schützlinge sogar zu einer mehrtägigen gemeinsamen Vorbereitung zur Verfügung hatte.

In Bremen dagegen wurde Spitzenmann Mattias Falck erst am Sonntag vom Finale der World Tour in China zurückerwartet. Der Schlüsselspieler des Teams hat mit der momentan besten Einzelbilanz der Liga (15:5) wesentlich dazu beigetragen, dass Werder schon ziemlich sicher für die Play-off-Runde planen kann.

Aber: „Dicker Brocken am Dienstag“ warnt die Webseite von Werder vor dem Gast aus Bayern. In Bremen erinnert man sich noch gut an das nur denkbar knapp gewonnene Hinspiel in der Arena, mit einem reichlich überraschenden Verlauf dazu. Die beiden Niederlagen des schwedischen Vizeweltmeisters Falck jedenfalls hatte Werder sicher nicht auf der Rechnung. Er verlor in Neu-Ulm bekanntlich gegen Abdel-Kader Salifou und gegen Tiago Apolonia. Was dem TTC indes nicht viel nutzte, weil der Portugiese dem Bremer Rumänen Hunor Szöcs unterlag. Folglich fiel seinerzeit die Entscheidung im ungeliebten Schlussdoppel. Das wäre auch im Rückspiel am Dienstag keine Überraschung. (pth)

