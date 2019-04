18.04.2019

Neu-Ulm steht unter Druck

Nachholspiel für den TSV. Die Trainerfrage könnte sich bald klären

Diesmal müssen drei Punkte her – nur so kann der TSV Neu-Ulm die Abstiegsränge der Landesliga Württemberg zumindest vorerst hinter sich lassen. Am Donnerstagabend (18 Uhr) stehen die Neu-Ulmer im Nachholspiel beim FV Sontheim schon gewaltig unter Druck.

Einerseits gilt es, mit dem TV Echterdingen und dem TSV Bad Boll die Plätze zu tauschen und auf den ersten Nichtabstiegsplatz zu springen. Andererseits nähert sich der vor Kurzem noch abgeschlagen am Tabellenende dümpelnde TSV Weilheim mit riesen Schritten von hinten und hat nur noch zwei Zähler weniger auf dem Konto. Weilheim ist in zwei Wochen der nächste Heimspielgegner. Zuvor gilt es für die Neu-Ulmer, noch eine kleine Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel führten sie gegen Sontheim lange mit 1:0, erst in den Schlussminuten und mithilfe eines Elfers drehten die Ostälbler das Spiel und nahmen durch ein 2:1 die Punkte mit nach Hause.

Bei den Gesprächen zur Nachfolge von Trainer Ünal Demirkiran ist der TSV wohl ein gutes Stück vorangekommen. Der sportliche Leiter Werner Wetzel geht davon aus, dass spätestens am Montag Vollzug gemeldet werden kann. (jürs)

