00:02 Uhr

Neu-Ulm vor Kellerduell gegen Weilheim

Blaustein droht der Landesliga-Abstieg

Für den TSV Neu-Ulm bringt das Wochenende eine ganz wichtige Partie in der Landesliga Württemberg mit sich. Der wieder erstarkte Tabellennachbar TSV Weilheim kommt an die Donau. Nur mit einem Sieg können die Weilheimer auf Abstand gehalten werden. Buch hat den SC Geislingen zu Gast und Blaustein muss, aller Voraussicht nach, zum vorerst letzten Mal nach Weilimdorf.

Der Neu-Ulmer Erfolg beim SC Geislingen am vergangenen Wochenende war nicht unbedingt einkalkuliert, gleichwohl war er für das Selbstbewusstsein und den Tabellenstand enorm wichtig. Am Samstag (16 Uhr) kommt mit dem TSV Weilheim der direkte Verfolger zum Kellerduell ins Neu-Ulmer Muthenhölzle. Beide Mannschaften spielen seit der Winterpause eine hervorragende Runde, mit ähnlichen Ergebnissen vor Weihnachten wäre der Klassenerhalt an der Teck und der Donau längst gesichert. Auffällig bei den Gästen ist, dass sich die anfällige Weilheimer Defensivreihe stabilisiert hat und nur noch wenige Gegentreffer zulässt.

Wenn der SC Geislingen am Sonntag (15 Uhr) ins Bucher Felsenstadion kommt, haben die Gäste sicher noch eine kleine Rechnung mit den Buchern offen. Die haben in der Hinrunde jäh eine fantastische Serie des SC Geislingen beendet. Der Aufsteiger war rund 18 Monate lang im eigenen Stadion unbesiegt geblieben. Bis zu jenem 20. Oktober des vergangenen Jahres, als der SC von den Mannen von Trainer Harry Haug eine derbe 1:4-Klatsche verpasst bekam. Am Wochenende geht es für beide Teams noch einmal um viel. Buch will den entscheidenden Schritt in Richtung endgültigem Klassenerhalt machen und wollen die Geislinger weiter vom Durchmarsch in die Verbandsliga träumen, muss ein Sieg in Buch her.

Für den TSV Blaustein scheint die Landesliga-Abschiedstournee zu beginnen. Fünf Niederlagen in Folge befördern die Blausteiner zwischenzeitlich auf den vorletzten Tabellenplatz. Schon acht Zähler hinter Weilheim ist die Angelegenheit bereits deutlich. Am Sonntag (15 Uhr) geht die Reise zum TSV Weilimdorf. Der ist mit seinen 40 Punkten alle Sorgen los und kann nicht nur ganz entspannt aufspielen, sondern schielt bei nur sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz sogar noch mit einem Auge in Richtung Verbandsliga. (jürs)

