vor 35 Min.

Neu-Ulmer holt Gold

Imran Özkaya vom Team Varol ist neuer deutscher Meister

Der Neu-Ulmer Taekwondo-Verein Varol hat den neuen deutschen Meister der Männer bis 63 Kilogramm in seinen Reihen: Imran Özkaya sicherte sich den Titel im nordrhein-westfälischen Lünen.

Der amtierende deutsche U21-Meister, gewann seinen ersten Kampf souverän durch einen technischen K.o. mit 29:5 gegen Jan Martin Jürgens aus Frechen. Im Halbfinale traf Özkaya auf den Welt- und Europameister aus Swisstal, Ranje Drebes. Ein Duell, in dem es wesentlich enger zuging, als in dem Kampf zuvor. Nach drei sehr ausgeglichenen und spannenden Runden konnte sich Imran Özkaya sehr knapp mit 20:19 durchsetzen und sicherte sich so einen Platz im Finale. In diesem traf er auf Spiridon Nitsas vom TSV Dachau. Nach einem haushoch überlegenen Kampf sicherte sich der Neu-Ulmer dank eines 21:3 die Goldmedaille. Sein Teamkollege Tayyib Varol (bis 68 Kilogramm) verpasste einen Platz auf dem Podium. Bei den Frauen bis 53 Kilogramm holte sich Viktoria Ribitsch vom Team Varol die Bronzemedaille ab. Im Halbfinale musste sich Ribitsch der sieben Jahre älteren Julia Ronken aus Gladbeck geschlagen geben. Bei den Jugendlichen gewann Ahmet Sahin (männlich bis 68 Kilogramm) die Bronzemedaille. So gab es für die Neu-Ulmer insgesamt eine Gold- und zwei Bronzemedaillen.

Parallel zur deutschen Meisterschaft startete der Varol-Kämpfer Daniel Mutaniol für die bayerische Taekwondo Union (BTU) beim ersten von acht DTU-Final-Turnieren in Reutlingen und sicherte sich die Goldmedaille. (az)

