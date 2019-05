vor 25 Min.

Neu-Ulms Lauf geht weiter

Abstiegssorgen des TSV schwinden. Bei Buch und Blaustein ist der Wurm drin

Der Klassenerhalt des TSV Neu-Ulm zeichnet sich immer deutlicher ab, am Samstag feierten die Kreisstädter ihren dritten Sieg im dritten Landesliga-Spiel hintereinander. Die völlig überforderten Gäste aus Bargau wurden beim 7:1-Sieg des TSV förmlich demontiert. „Wir haben das aufs Feld bekommen, was wir uns vorgenommen haben“ – TSV-Trainer Ünal Demirkiran sprach von wunderbar herausgespielten Treffern und davon, dass Germania Bargau mit dem 1:7 noch glimpflich davongekommen sei. Lukas Kögel traf früh zum 1:0 ins kurze Eck des Gästetores (13.). Mehmet Ali Fidan (19.), erneut Lukas Kögel (25.) sowie Burak Tastan erhöhten zum zwischenzeitlichen 4:0. Die weitgehend passiven Bargauer steuerten durch einen Foulelfmeter von Semih Ses wenigstens den Ehrentreffer bei (40.). Michael Merk hatte zuvor seinen Gegenspieler zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel lief Neu-Ulms Maschinerie weiter auf Hochtouren, Awet Kidane stellte schnell den alten Abstand wieder her (49.). Burak Tastan (70.) und der eingewechselte Christian Bohnacker (87.) schossen die weiteren Tore. Bohnacker verwandelte dabei einen Elfer.

TSV Neu-Ulm: Maden - Merk, Schuhmacher, Uhl, Kurz - Kajan (58. Beer), Rupp, Kögel (75. Bohnacker), Kidane (60. Eraslan) - Tastan (75. Hartmann), Fidan.

Irgendwie ist momentan der Wurm drin, seit Wochen zehrt der TSV Buch von seinem einstmals eigentlich komfortablen Punktepolster. Auch gestern gab es im sechsten Spiel in Folge keinen Bucher Sieg zu feiern. Letztendlich verdient 1:2 stand es am Ende beim TSV Weilheim. Betrachtet man die Spielanteile, war das Geschehen auf dem Weilheimer Rasen weitgehend ausgeglichen, die Hausherren hatten ebenso wie Buch wenige, dafür jedoch die deutlich besseren Torchancen. Die erste Möglichkeit der Gastgeber vereitelte Buchs Torhüter Benjamin Maier. Später fehlten auf der anderen Seite bei einem Kopfball von Timo Leitner nur Zentimeter. Für die Führung des TSV Weilheim war Fabio Brandner nach einer guten halben Stunde verantwortlich. 14 Meter vor Maiers Tor ließ er diesem aus zentraler Position keine Abwehrmöglichkeit. Kurz vor dem Seitenwechsel kam Buch zum Ausgleich. Zunächst war Manuel Schrapp im Mittelfeld gefoult worden. Den fälligen Freistoß zirkelte Andreas Salger dann auf den mittlerweile nach vorne gelaufenen Schrapp, und der traf per Kopf zum 1:1. Gleich nach der Pause war eine verunglückte Flanke die einzige gefährliche Torchance der Gäste. In den Schlussminuten kam Weilheim dann zu mehreren Möglichkeiten. Ein eigentlich als Flanke gedachter Freistoß senkte sich an Freund und Feind vorbei ins lange Eck. Daniel Dominkovic war der glückliche Weilheimer Schütze (88.). „Das lag irgendwie in der Luft“, kommentierte Buchs Pressewart Steffen Amann diese Szene später.

TSV Buch: Maier - Negele, Kurz, Salger, Zott - Seifert (82. Paul), Schrapp, Merkel, Hampel (88. Schmid) - Leitner, Sailer.

Der TSV Blaustein kann zu Hause einfach nicht gewinnen und wartet weiter auf den ersten Saisonerfolg im eigenen Stadion. Das 2:2–Unentschieden gegen Aufsteiger FV Sontheim war zwar verdient, bringt die Blautaler jedoch im Kampf um den Ligaverbleib keinen Deut weiter. Musste die Mannschaft anfangs der Woche den Schock des schnellen Wiederausstiegs von Trainer Jochen Holl verdauen, schien der Horror am Samstag gleich weiterzugehen. Schon nach zwei Spielminuten hatte Sontheims Philipp Schmid seine Farben in Führung geschossen. Marius Veith glich unmittelbar vor dem Seitenwechsel aus. Kurz vor Spielende traf Daniel Gentner zur neuerlichen Gästeführung. Mit der letzten Aktion der Partie gelang Max Schmid der gerechte 2:2-Endstand (90.+4). (jürs)

TSV Blaustein: Kirsch - Kling, M. Passer, Ruckgaber, Bihler - Schmid, Breunig, Both, Veith (85. Bektic), Schlotter (68. Ulrich) - B. Passer (79. Moliaf).

