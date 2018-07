00:03 Uhr

Neuer Amerikaner für die Elche Lokalsport

Durch die Verpflichtung von Mavin ist auch eine andere Personalentscheidung gefallen

Die Kaderplanung bei den Elchinger Scanplus-Baskets ist so gut wie abgeschlossen. Der amtierende Meister der Pro B hat für die kommende Saison in dieser Spielklasse den Amerikaner Dennis Mavin verpflichtet. Auf dem Wunschzettel von Sportdirektor Dario Jerkic steht jetzt nur noch ein EU-Ausländer.

Mit Mavin haben die Elche allem Anschein nach einen guten Griff getan. Der 26 Jahre alte und 1,90 Meter große Aufbauspieler wurde im Januar dieses Jahres beim Ligakonkurrenten Gießen nachverpflichtet, nachdem sein Landsmann Jeril Taylor in der Bundesligakader der Hessen aufgerückt war.

Wie gut Mavin diese Lücke schließen konnte, erlebten die Elche schmerzhaft am eigenen Leib, denn er schenkte dem Dorfverein bei seinem ersten Auftritt im Gießener Dress 27 Punkte ein, sicherte sich sechs Rebounds und verteilte zwei Assists. Damit hatte Mavin maßgeblichen Anteil an der ersten Niederlage der Elchinger in diesem Jahr. Insgesamt lief er in neun Spielen für die Gießener „Rackelos“ auf, machte in durchschnittlich 30 Minuten Spielzeit 18,4 Punkte bei 2,6 Assists und 3,7 Rebounds. Zudem gehörte Mavin zwei Mal für insgesamt sechseinhalb Minuten zum Gießener Bundesliga-Aufgebot, in die Korbschützenliste trug er sich dabei aber nicht ein.

Mit seiner Verpflichtung ist eine andere Personalentscheidung definitiv gefallen. Da künftig in der Pro B jede Mannschaft nur noch einen Amerikaner im Aufgebot haben darf, steht endgültig fest, dass Hayden Lescault und Gregory Graves nicht nach Elchingen zurückkehren werden. Lescault wird dem Vernehmen nach künftig in der ersten österreichischen Liga spielen.

Jerkic rechnet zudem nicht mehr mit seinem kroatischen Landsmann Jere Vucica. Der Sohn des neuen Trainers Pero Vucica hört sich derzeit bei mehreren anderen Vereinen um. (az/pim)

