Neun Tore des FVI in zwei Spielen

Regionalligist holt weiteren Japaner

Der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen wurde beim Pokalturnier des SC Pfullendorf seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich im Finale mit einem 3:1 gegen den gastgebenden Verbandsligisten SC Pfullendorf den Turniersieg.

Die Einheimischen gingen zunächst durch den Nigerianer Samuel Peter in Führung, doch kurz vor der Halbzeit gelang Nicolas Keckeisen mit einem Abstauber der Ausgleich. Der Illertisser Abwehrspieler war es auch, der seine Mannschaft nach der Pause mit einem schönen Kopfball mit 2:1 in Führung brachte. Neuzugang Semir Telalovic stellte schließlich den 3:1-Endstand her.

Zuvor hatten sich die Illertisser in einer Halbfinalpartie über 60 Minuten mit 6:0 gegen den Landesligisten FC Überlingen durchgesetzt. Neuzugang Goson Sakai mit seinem Premierentreffer, Semir Telalovic, Fabio Maiolo, Leif Estevez (2) und Maximilian Jenuwein waren die Torschützen..

Am Montag meldete der FV Illertissen eine weitere Neuverpflichtung. Der 24-jährige Japaner Kento Teranuma kommt vom Oberligisten FC Hennef , wo er in der Offensive eingesetzt wurde und fünf Treffer sowie fünf Torvorlagen vorzuweisen hatte.

Am kommenden Samstag um 15 Uhr empfangen die Illertisser den Bayernligisten Schwaben Augsburg. Zuvor werden die Spieler der Öffentlichkeit vorgestellt. (hs)