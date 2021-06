Neuzugang Nummer sieben für Vöhringen

Aus Niederraunau kommt Rosenberger

Mit Johannes Rosenberger meldet der Handball-Verbandsligist SC Vöhringen seinen siebten Neuzugang. Der knapp 21-jährige Student der Wirtschaftspsychologie kommt vom TSV Niederraunau an die Iller. Mit acht Jahren begann er bei seinem Heimatverein dem runden Leder nachzujagen und durchlief die bekannte Talentschmiede des schwäbischen Traditionsvereins. Mit diversen Jugendmannschaften spielte er höherklassig und beinahe zwangsläufig gelang ihm dann auch der Sprung ins Jugend-Bundesliga-Team des VfL Günzburg, bei dem Johannes Rosenberger zwei Jahre lang ein wichtiger Bestandteil war. In den vergangenen zwei Jahren trat er mit dem TSV Niederraunau in der bayerischen Landesliga an.

Der 1,94 Meter große Spieler begründet seine Entscheidung für den SC Vöhringen: „Ich habe es mir nicht leicht gemacht, aus Niederraunau wegzugehen. Aber mein Lebensmittelpunkt hat sich verlagert, und so war ein Wechsel auch aus fahrtechnischen Gründen die richtige Entscheidung. Zudem mag ich es, wie in Günzburg und Niederraunau vor zahlreichen und engagierten Zuschauern zu spielen – auch der SCV hat ja eine lautstarke und treue Anhängerschaft im Rücken.“ Für das SCV-Trainerteam Möller/Stegmann „passt er perfekt in unser überwiegend junges Team und er hebt die Qualität als abwehrstarker Spieler auf der halblinken Position nochmals merklich an“. (rfu)