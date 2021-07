Noch ein Rückkehrer für Elchingen

Basketball: Lamar Mallory kommt vom VfL Bochum

„Lamar ist ein Spieler mit unglaublicher Qualität und einem wahnsinnigen Sprungvermögen, der das Potenzial hat, mit seinen Flugeinlagen die Zuschauer von den Sitzen zu reißen.“ Mit diesen Worten begrüßten die VfL Sparkassen-Stars Bochum Lamar Mallory euphorisch, als er nach seiner Erfolgssaison 2019/2020 aus Elchingen vom Ruhrpott-Verein verpflichtet worden war. Dann kam die Corona-Pandemie und Mallory hatte zudem großes Verletzungspech. Er wurde am Meniskus operiert.

Nun will er in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B in Elchingen wieder richtig auf die Füße kommen. „Ich war fast acht Monate weg vom Feld. Jetzt will ich endlich wieder das machen, was ich am besten kann. In meiner aktuellen Situation fühlt sich das bekannte Umfeld genau richtig an“, sagt der US-Amerikaner. Er hält zudem große Stücke auf Dario Jerkic und seinen künftigen Coach Dino Erceg. „Sie kennen mich und meine Stärken“, meint Mallory.

Der 30-Jährige will auf dem Feld zunächst „seinen Groove und Rhythmus finden“, um dann auch dank seines Gardemaßes von 2,01 Metern wieder für genau die spektakulären Abschlüsse sorgen zu können, die ihn in seiner Sportkarriere bisher ausgezeichnet haben. Nach seiner College-Zeit waren Lich, Iserlohn und der Luxemburger Klub BBC Arantia Larochetta Stationen auf dem Weg nach Elchingen. Dort freut er sich vor allem auf die Zuschauer: „Die Stimmung in der Brühlhalle ist wirklich sensationell. Man kann diese Fans nur lieben“, sagt Mallory. (AZ)