Noch fünf Punkte

Egg peilt 40-Zähler-Marke an

Von einem richtungweisenden Spiel spricht man beim SV Egg vor der Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Raisting. Ganz so schlimm ist die Situation im Günztal sicher nicht, nach einer schwierigen Landesligasaison fehlen noch fünf Zähler bis zur sorgenbefreienden 40-Punkte-Marke.

Allerdings hat man sich in Egg sicher mehr erhofft, als ausgerechnet im Jubiläumsjahr – heuer wird das 50-jährige Vereinsbestehen gefeiert – ewig gegen den Abstieg in die Bezirksliga kämpfen zu müssen. Relegationsspiele als Höhepunkt der Feierlichkeiten braucht in Egg keiner. Um genau die wird der SV Raisting wohl nicht mehr herumkommen. Der frühere Bayernligist ist zwar seit fünf Spielen unbesiegt, findet sich dennoch auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder und hat obendrein noch nie gegen Egg gewonnen.

Ein Spieler des SV Egg dürfte sich besonders auf das Spiel am Sonntag freuen: Simon Schropp. Der Egger Torjäger trifft gegen den SVR besonders gerne und hat beim 3:1-Sieg im Herbst in Raisting gleich mal alle drei Tore selbst erzielt. (jürs)

