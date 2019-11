vor 22 Min.

Noch kein Sieg

Lediglich ein Zähler für Illertissen

Am zweiten Spieltag der Schwabenliga in Dennach im Enzkreis reichte es für die Faustballer des TSV Illertissen nur zu einem 2:2 Unentschieden gegen den Gastgeber. Gegen den aktuellen Tabellenführer Vaihingen begannen sie anschließend zwar sehr stark und gewannen den ersten Satz mit 11:6. Dann aber verlor Illertissen komplett den Faden und gab die folgenden Durchgänge mit jeweils 4:11 ab. Der vierte Satz war dann wieder hart umkämpft, aber auch er ging mit 8:11 verloren.

Seinen ersten Saisonsieg in der Schwabenliga will der TSV Illertissen jetzt unbedingt beim Heimspieltag in der Vöhlinhalle am 8. Dezember ab 10 Uhr feiern. (az)

