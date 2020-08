00:03 Uhr

Noch zwei Neue für Ulm

Basketballer schlagen noch mal zu

Nach den beiden Neuzugängen Troy Caupain und Isaiah Wilkins, die Ratiopharm Ulm am Freitag bekannt gegeben hat, hat der Basketball-Bundesligist am Montag nachgelegt – und noch mal zwei Neue präsentiert. John Petrucelli (27) und Trey Landers (22) heißen die beiden US-Amerikaner, die für die kommende Saison an die Donau wechseln.

Der 27-jährige Petrucelli kommt als bester Balldieb der israelischen Liga nach Ulm und auch der 22-jährige Landers hat sich in vier Jahren an der University of Dayton den Ruf eines unermüdlichen Arbeiters erworben. „John Petrucelli ist ein Shooting Guard, der aber auch die Small Forward Position ausfüllen kann“, sagt Geschäftsführer Thomas Stoll in einer Pressemitteilung. „Er hat sich über die Jahre kontinuierlich verbessert und sich so ein gutes Gesamtpaket angeeignet.“ Über Landers sagt er: „Trey Landers ist ein Kämpfer, der von der Position zwei bis vier eingesetzt werden kann. Er ist ein starker Rebounder, der viele Dinge tut, die nicht im Scouting auftauchen.“

Petrucelli wurde in Hicksville, New York, geboren. Da der 1,93 Meter große Guard nach seinem High School Abschluss nur von einem College ein Angebot erhielt, schloss sich Petrucelli dem kleinen Molloy College in New York an und damit einer Hochschule, deren Basketball-Team lediglich in der NCAA Division II antritt. Und auch Trey Landers musste sich an der University of Dayton erst durchbeißen. Landers kam in seinem ersten Jahr in Dayton auf lediglich neun Einsätze und knapp 60 Minuten Spielzeit. In seinem vierten College-Jahr stand er in 30 von 31 Spielen in der Startformation und führte sein Team bei nur zwei Niederlagen auf Rang eins. (az)

