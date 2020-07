00:03 Uhr

Notstand zwischen den Pfosten beim FVI

Zwei Torhüter gehen und der vermeintliche Nachfolger kommt nicht

Beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen fällt der personelle Umbruch sogar noch größer aus als zunächst absehbar war. Der Verein sucht derzeit vor allem händeringend nach einem Torwart.

Zwischen den Pfosten hat der FVI nämlich ein echtes Problem. Die bisherige Nummer eins Kevin Schmidt wechselt zum ambitionierten Bayernligisten Schwaben Augsburg, seinen bisherigen Stellvertreter Lucca Nagel zieht es zum Studium in die USA. Neuer Stammkeeper sollte eigentlich Raif Husic werden. Der spielt zwar beim TSV Zusmarshausen, aber ein typischer Kreisliga-Torhüter ist der 24-jährige Deutsch-Bosnier sicher nicht. Husic hat alle Nachwuchsmannschaften des DFB durchlaufen, er spielte für den VfR Aalen in der dritten Liga sowie für die zweiten Mannschaften von Werder Bremen und Bayern München, in der Saison 2013/14 saß er wegen Verletzungen von Manuel Neuer und Tom Starke sogar ein paarmal bei den Bayern-Profis auf der Bank. Der FVI hatte sich mit ihm bereits auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, ehe Husic sich doch entschied, bei seinem Heimatverein Zusmarshausen zu bleiben.

Illertissen hat deswegen nur noch Tizian Fendt unter Vertrag, die bisherige Nummer drei zwischen den Pfosten. Mindestens ein Torhüter soll vor der für September angepeilten Fortsetzung der Saison noch kommen. (pim)

