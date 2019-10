vor 58 Min.

Nur Vöhringen ist noch ungeschlagen

Zwei weitere Siege mit dem Luftgewehr

Die Luftgewehr-Schützen des SV Pfeil Vöhringen sind weiterhin Spitze in der Südgruppe der Bundesliga. Am Wochenende bezwangen sie im badischen Königsbach-Stein erst Eichenlaub Saltendorf mit 3:2 (1974:1967) und dann das Verfolgerteam von Der Bund München mit 4:1 (1971:1961). Damit sind die Vöhringer jetzt in ihrer Staffel die einzige noch ungeschlagene Mannschaft.

Die Aufgabe gegen Saltendorf war gar nicht so einfach, denn erstens hatte der Ukrainer Oleh Tsarkov an Position eins nicht seinen besten Tag erwischt und kam wie seine Gegnerin Julia Simon auf für ihn eher mäßige 394 Ringe, um dann im Stechschuss zu unterliegen. Zweitens trumpfte der an Position zwei für Saltendorf startende Österreicher Nikolaus Blamnauer mit dem Weltklasseergebnis von 399 Ringen auf und ließ dem sehr gut auftretenden Pfeil-Schützen Andreas Renz (395) keine Chance. Aber die Vöhringer an den Positionen drei bis fünf machten die Niederlagen ihrer Kameraden wett. Musste die junge Antonia Back noch kämpfen, um Helmut Kächele mit 395:394 nieder zu halten, setzte sich Florian Krumm gegen Claudia Brunner (394:390) ebenso sicher durch wie die erstmals nach langer Pause wieder eingesetzte Michaela Kögel gegen Andreas Preis (396:390), womit der Gesamtsieg unter Dach und Fach war. Auffallend war, wie ausgeglichen die fünf Vöhringer schossen.

Am Sonntag begann das Team von Trainer Sven Martini sehr gut und hatte gegen München nach dem ersten Durchgang klar die Nase vorne. Im zweiten und dritten Durchgang schmolz der Vorsprung allerdings dahin, vor allem, weil Antonia Back plötzlich nicht mehr richtig klar kam und nur eine 96 und eine 97 ablieferte. Damit konnte sie letztlich gegen Lisa Haensch nicht bestehen (392:395). Zwischen der Vöhringerin Hannah Steffen und dem Münchner Pierre-Edmond Piasecki stand es vor dem letzten Durchgang unentschieden, den aber entschied Steffen mit 99:97 nervenstark für sich und holte einen Punkt für ihr Team (394:392). Oleh Tsarkov zeigte sich gegenüber dem Vortag verbessert, profitierte aber auch davon, dass seine Gegnerin Denise Erber im ersten Durchgang mit einer 95 daneben lag. Da nutzten ihr auch drei Hunderter in Folge nichts, Tsarkov siegte mit 397:395. Auch der Rest des Pfeil-Teams trumpfte am Ende groß auf. Andreas Renz bezwang Hanna Bühlmeyer mit 394:390 und Michaela Kögel behielt mit 394:389 sicher die Oberhand über Daniel Karg. (kümm)

Themen folgen