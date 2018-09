Nur der Titelverteidiger war eine Nummer zu groß

vor 34 Min.

Nachwuchs des Ulmer Bezirks spielt sich überraschend ins Finale

Stuttgart Beim Regio-Cup der Tischtennisspieler in Stuttgart war die Jugendauswahl des Bezirks Ulm an Position drei gesetzt. Am Ende belegten Lea Scheuing (SC Berg), Mathis Braunwarth (SC Staig), Kayra Bekir (TSV Illertissen), Manuel Prohaska (SC Staig), Annika Müller (TSF Ludwigsfeld) und Andreas Schill (SC Staig) Platz zwei und übertrafen damit die Erwartungen.

Das 8:1 im Achtelfinale gegen die Mannschaft der Sportregion Stuttgart war eine klare Angelegenheit. Auch im Viertelfinale hatten die Jungs und Mädchen aus dem Bezirk Ulm beim 7:2 gegen den Bezirk Stuttgart wenig Probleme. Als zu harter Brocken erwies sich erwartungsgemäß lediglich auf Stuttgarter Seite Irena Dujmovic. Im Halbfinale gegen den Bezirk Böblingen war es dann schon enger. Doch nachdem die Ulmer Youngster Lea Scheuing und Mathis Braunwarth das gemeinsame Mixed sowie Scheuing ihr Einzel gewonnen hatten, war der 5:4-Sieg vorzeitig unter Dach und Fach. Im Finale holten sich die Ulmer zwar eine 2:1-Führung im Mixed, doch dann war die individuelle Klasse der Gegenspieler aus dem Bezirk Heilbronn zu groß. Der Titelverteidiger dominierte mit den Geschwistern Rebecca und Viktoria Merz sowie Mia Hoffmann vor allem bei den Mädchen. Dieses Trio gewann alle Einzel, wobei Annika Müller sich erst im Entscheidungssatz mit 9:11 geschlagen geben musste. Am Ende hieß es 6:3 für Heilbronn. (az)

