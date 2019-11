vor 26 Min.

Nur ein Elchinger gewinnt

Hohe Niederlage beim Tabellenführer

Beim Tabellenführer AC Röhlingen kamen die Ringer des KSV Unterelchingen in der Verbandsliga mit 4:29 unter die Räder. Allerdings trat der Aufsteiger wegen diverser Verletzungen nicht in bester Besetzung an.

Den einzigen Sieg für die Elchinger holte Dominic Schumny in der Klasse bis 66 Kilogramm gegen Martin Haas. Nach einigen Drehern am Boden gewann Schumny letztlich souverän durch technische Überlegenheit.

Trotzdem belegen die Elchinger in der Tabelle einen überaus achtbaren dritten Platz. Den wollen sie im Heimkampf am Samstag (20 Uhr) in der KSV-Halle gegen Schlusslicht Plieningen verteidigen. (az)

Themen folgen