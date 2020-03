03.03.2020

Nur ein Spiel in eigener Halle

Beim Spiel gegen Kempten im Januar war es voll in der Neu-Ulmer Eishalle. Am Sonntag wird sie vermutlich wieder ausverkauft sein.

Wenn die Devils aufsteigen wollen, dann müssen sie einmal in Kempten gewinnen

Nach dem 4:2 (1:0/2:0/1:2) gegen den EV Moosburg im letzten Spiel der Aufstiegsrunde belegen die Eishockeyspieler des VfE Ulm Neu-Ulm Platz drei und sie kennen ihren Gegner in den Play-offs: Es sind die Kemptener Sharks, gegen die die Devils die bisherigen beiden Auswärtsspiele verloren und die beiden Heimpartien gewonnen haben. Eine Statistik, die durchaus eine Rolle spielen könnte, denn das verschärfte Heimrecht im Halbfinale haben die Allgäuer. Spiel eins steigt am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in Kempten, am Sonntag (18 Uhr) haben die Devils Heimrecht und ein entscheidendes drittes Spiel in dieser best-of-three-Serie würde am Freitag, 13. März wieder in Kempten ausgetragen.

Gegen Moosburg mussten die Devils auf die gesperrten Florian Döring und Dominik Synek sowie den verletzten Sebastian Koberger verzichten. Da die Teilnahme an den Play-offs schon in trockenen Tüchern war, ging es aber in erster Linie darum, weitere Sperren oder Verletzungen zu vermeiden.

Peter Brückner traf bereits nach fünf Minuten zur Führung, ansonsten diktierten aber die Moosburger das Geschehen und erarbeiteten sich viele Chancen, scheiterten jedoch immer wieder am starken Torhüter Maximilian Güßbacher. Im Mittelabschnitt waren die Devils dann wesentlich besser im Spiel. In Überzahl stellte der starke Jan Michalek auf 2:0 (31.) und fünf Minuten später legte Petr Ceslik in Unterzahl ein Tor nach.

Die Gäste schafften in der 43. Minute zunächst den Anschlusstreffer und schossen nach dem 4:1 durch Joschua Eckmann (50.) noch ein zweites Tor (59.). (duja)

Am heutigen Dienstag gibt es zwischen 18 und 19 Uhr im Eisstadion Karten für das Heimspiel der Devils am kommenden Sonntag. Da die Neu-Ulmer Halle nur 1300 Besucher fasst, dürfte sie ausverkauft sein. Dauerkarten behalten ihre Gültigkeit.

