Obenhausen

vor 34 Min.

Hohe Auszeichnung für den TSV Obenhausen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verlieh in Schleißheim die Sportplakette des Bundespräsidenten - auch an den TSV Obenhausen.

Plus Als einer von 18 Sport- und Schützenvereinen in Südbayern bekommt der TSV Obenhausen die Sportplakette des Bundespräsidenten verliehen. Was der Vorsitzende dazu sagt.

Von Stephan Schöttl

Es gibt Sportvereine, die haben an der Corona-Krise schwer zu knabbern. Die Mitgliederzahlen gehen zurück. Es gibt aber auch Sportvereine wie den TSV Obenhausen. „Wir hatten in den vergangenen Monaten mehr An- als Abmeldungen“, erzählt Vorsitzender Manuel Seitz stolz. 712 Mitglieder in sechs Abteilungen zählt der Turn- und Sportverein momentan. Diese Zahlen scheinen Beleg dafür zu sein, was Seitz sagt: „Der TSV ist dörflich strukturiert, jeder kennt jeden. Es macht Spaß bei uns.“

