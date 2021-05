Oldenburg war auch Favorit ...

Wie sich Ulm Mut für die Alba-Serie macht

Wer vor der Halbfinalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft nach Gründen sucht, die für Ratiopharm Ulm und gegen Alba Berlin sprechen, der tut sich schwer. Da ist einmal natürlich die Tatsache, dass der Doublegewinner der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen die Hamburger Towers in drei Spielen alles klar gemacht habt und sich schon seit Montag ganz entspannt auf den ersten Kräftevergleich am Sonntag (14 Uhr) mit den Ulmern vorbereiten kann, die ihrerseits gegen Oldenburg vier Spiele gebraucht haben. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Berlin Zweiter der Hauptrunde war und Ulm nur Sechster. Oder davon, dass der neunfache Meister und zehnmalige Pokalgewinner gegen einen Verein spielt, der als einzigen Titel den Pokalsieg vor 25 Jahren vorzuweisen hat.

Auch die anderen Zahlen aus der Historie drücken eine klare Alba-Dominanz aus: Insgesamt hat es 46 Duelle in der Bundesliga gegeben, 36 davon hat Berlin gewonnen. In den Play-offs trafen die beiden Vereine zweimal im Viertelfinale aufeinander, in der Saison 2013/14 setzten sich die Albatrosse in vier Spielen durch, in der Spielzeit 2018/19 in drei. Die Ergebnisse in dieser Saison: 93:83 und 84:76 für Berlin. Auch insgesamt warten die Ulmer gegen keinen anderen Gegner länger auf ein Erfolgserlebnis. Das letzte datiert vom März 1017 (82:76), es folgten elf Niederlagen am Stück. Die Frage nach dem Favoriten in Spiel eins am Sonntag und in der gesamten Serie stellt sich somit sicher nicht. Und was sagt der Ulmer Trainer Jaka Lakovic zu dieser Situation? „Oldenburg war gegen uns auch Favorit.“ Der Ausgang der Viertelfinalserie ist bekannt.

In Berlin bekundet man jedenfalls hohen Respekt vor den Ulmern, die in der Liga so etwas wie die Mannschaft der Stunde sind. Maodo Lo, der Spielmacher der Albatrosse, wird auf der Homepage des Vereins zitiert mit den Worten: „Das wird eine schwere Serie.“ Ein paar Personalien sind noch unklar. Bei Berlin haben zuletzt Luke Sikma, Johannes Thiemann und Louis Olinde nicht gespielt, der Ulmer Trainer rechnet am Sonntag mindestens mit der Rückkehr von Sikma. In der eigenen Mannschaft wird wohl Thomas Klepeisz weiterhin fehlen, den in Spiel vier gegen Oldenburg am Sprunggelenk verletzten John Petrucelli hat es dagegen wohl nicht allzu schwer erwischt.

In Sachen Corona-Impfung hat sich übrigens bei der Ulmer Mannschaft noch nichts getan. Die Priorisierung hätte das bisher auch nicht zugelassen, der Rhythmus in den Play-offs eigentlich auch nicht. In der Regel wird alle zwei Tage gespielt, Mediziner warnen aber vor starken körperlichen Belastungen unmittelbar nach dem Piks. Wie Sportdirektor Thorsten Leibenath am Freitag sagte, haben aber alle Spieler das Angebot bekommen, sich nach Saisonende vom Mannschaftsarzt impfen zu lassen. Andreas Obst hat bereits Interesse bekundet. Für den Nationalspieler beginnt dann schließlich fast unmittelbar die Olympia-Vorbereitung. (pim)