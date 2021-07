Oldham hatte Sehnsucht nach der Brühlhalle

Nach einem Jahr kehrt der Basketballer nach Elchingen zurück

Nach nur einem Jahr in Koblenz kehrt Calvin Oldham junior nach Elchingen zu den Scanplus-Baskets zurück. Der athletische und flexible Flügelspieler, der in den zwei Jahren in der Pro B starke Akzente setzte und als Kapitän auch wichtig für die Chemie im Team war, freut sich bereits auf sein Comeback in der Brühlhalle. „Das Team, die Fans, der Ort – ich fühle mich in Elchingen richtig wohl“, sagt Calvin Oldham, dessen gleichnamiger Vater in der Basketball-Bundesliga für Bayreuth, Berlin und Ulm gespielt hat, später war er auch Trainer in Bremerhaven. Der Sohnemann ist davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison Teil einer sehr starken Elchinger Mannschaft sein wird.

Der mittlerweile 30-Jährige hofft, nach dem auch für ihn sehr schwierigen Corona-Jahr, auf Spiele vor Publikum: „Basketball lebt von Emotionen. Die Fans, ob in der eigenen Halle oder auswärts, haben einen großen Effekt auf uns Spieler.“ Das hat er sogar während des Lockdowns am heimischen Rechner gemerkt: „Ich schaute mir Videos von Spielen in der Brühlhalle an und drehte die Lautstärke richtig auf.“

Auf seine neuen Teamkollegen freut sich Oldham ebenso wie auf die Zusammenarbeit mit den Trainern. Im vergangenen Jahr hat er vor allem an seinem Wurf und seinen Qualitäten in der Abwehr gearbeitet: „Ich kann verschiedene Positionen spielen, vielleicht auch auf dem Flügel. Wichtig ist nur, dass wir die Spiele gewinnen.“ Oldham wurde in Berlin geboren. Aufgrund der wechselnden beruflichen Stationen seiner Eltern spielte er Ende der 90er Jahre unter anderem auch in den Jugendmannschaften von Leverkusen. Den komplizierten Bestimmungen nach ist er auch deshalb ein sogenannter Local Player. Das ist für den Verein wichtig, denn er besetzt somit in Elchingen keine Ausländerposition.

Vor seinen beiden Jahren in Elchingen und der vergangenen Saison in Koblenz spielte Oldham nach verschiedenen Stationen in den USA und in Deutschland unter anderem in der ersten norwegischen Liga und bei Bayer Leverkusen.

In der Südstaffel der Pro B mit ihren 13 Mannschaften beginnt die Saison eine Woche früher als im Norden, nämlich am 18. September. Die Hauptrunde endet am 19. März des kommenden Jahres. Los geht es für die Elchinger mit einem Heimspiel gegen Gießen, die Ulmer Orange-Academy startet auswärts gegen die zweite Mannschaft von Bayern München. Das erste Derby zwischen den Elchen und den jungen Ulmern geht am 13. November in der Brühlhalle über die Bühne, das Rückspiel im Orange-Campus wird spät in der regulären Saison am 13. Februar des kommenden Jahres ausgetragen. (AZ/pim)