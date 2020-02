vor 25 Min.

Olympiasiegerin startet in Neu-Ulm

Fechter des Gastgebers mit Medaillenchancen

Bei den bayerischen Meisterschaften der Florettfechter gibt sich an diesem Wochenende in der Halle der Neu-Ulmer Christoph-Probst-Realschule auch eine Olympiasiegerin die Ehre: Annette Wulf, geborene Klug, vom TV Ingolstadt hat 1988 in Seoul zusammen mit Anja Fichtel, Zita Funkenhauser und Sabine Bau Gold im Mannschafts-Florett geholt. Sie war schon vor fünf Jahren in Neu-Ulm dabei und belegte damals Platz fünf.

Ansonsten liegt das Augenmerk natürlich auf den Lokalmatadoren. Bei den Aktiven gibt es gleich mehrere Neu-Ulmer Starter: Lukas Hörger, Felix Klaus und Max Eichenberg, dazu Oldie Markus Steck, der früher schon Weltcups gefochten hat, werden sich der fast übermächtigen Konkurrenz aus drei Münchner Vereinen stellen. Bei den Frauen führt Sophia Kießling ein Trio an. Marlene Best und Laura Blessing, die beide eigentlich noch der Altersklasse U17 angehören, wollen mit ihr zusammen für Furore sorgen.

Der Neu-Ulmer U15-Starter Nils Bosserhoff führt die bayerische Rangliste an und ist im Kampf um einen bayerischen Titel das heißeste Neu-Ulmer Eisen. Bosserhoff lebt seit dieser Saison im Fechtinternat am Bundesstützpunkt in Tauberbischofsheim und das tut ihm offensichtlich gut. Schließlich wird er dort täglich von sehr guten Fechtern gefordert. Bosserhoff sagt selbstbewusst: „Ich nehm die Favoritenrolle an und bin dadurch zusätzlich motiviert.“

Auch in fast allen anderen Altersklassen haben die Neu-Ulmer Chancen auf gute Platzierungen oder sogar Medaillen. Bei der weiblichen U15 kann Lara Kast an einem guten Tag durchaus ins Finale kommen. Marlene Best und Laura Blessing sind bei der U17 die Nummern zwei und drei der bayerischen Rangliste. Ins Halbfinale sollte es mindesten eines der beiden Mädchen schaffen. Nils Bosserhoff startet nicht nur in der U15, sondern zusammen mit Arwin Kappl auch in der U17. (az)

