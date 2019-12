vor 19 Min.

Pfeil-Schützen können alles klarmachen

Ein Sieg reicht zum Finaleinzug

Sollten die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen am Wochenende in der Sporthalle Hebertshausen nördlich von Dachau auch nur eines ihrer beiden Bundesligaduelle gewinnen, haben sie bereits die Teilnahme am Finale der besten acht Mannschaften, gleichbedeutend mit der Endrunde um die deutsche Meisterschaft, in der Tasche.

Der Erste der Gruppe Süd hat am Samstag (16.30 Uhr) gegen KKS Königsbach und am Sonntag (13 Uhr) gegen Gastgeber SV Germania Prittlbach zwar lösbare Aufgaben vor sich, muss aber insbesondere gegen den Tabellenvierten Königsbach auf der Hut sein. Bei diesem überzeugten zuletzt André Link (398 Ringe), Christian Brenneisen (398) und Judith Gomez (397) mit Spitzenergebnissen, die für sie jeweils persönliche Bestleistung bedeuteten. Prittlbach mit Nationalkaderschützin Isabella Straub (Saisonbestleistung 399 Ringe) hat bisher insgesamt enttäuscht und liegt nur auf Rang neun.

Die Pfeil-Schützen müssen am Samstag auf Andreas Renz verzichten, der erst am Freitagabend aus Ägypten zurückkehrt, und am Sonntag auf Antonia Back, die am Montag wichtige Prüfungen zu absolvieren hat. Mit dabei im Vöhringer Team ist aber in beiden Begegnungen an Nummer eins die 20-jährige Inderin Elavenil Valarivan, die am Samstagabend in München vom Schützen-Weltverband als Newcomerin des Jahres, als Siegerin bei den Frauen im Weltcupfinale im November im chinesischen Putian und als Weltranglisten-Erste ausgezeichnet wird. (kümm)

