vor 8 Min.

Pfetsch sprintet zu zwei Bayern-Titeln

Vöhringerin führt deutsche Rangliste an

Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in der Münchner Werner-von-Linde-Halle holte sich Svenja Pfetsch von SC Vöhringen die Titel über 60 und 200 Meter bei der weiblichen Jugend U20.

In ihrem Vorlauf über 60 Meter qualifizierte sich die 18-Jährige mit 7,62 Sekunden souverän für das Finale. Dort setzte sich die Favoritin nach einem guten Start von der Konkurrenz ab und überquerte als Siegerin die Ziellinie nach 7,55 Sekunden. Ihre Vereinskollegin Sarah Fackler schied im Vorlauf der Frauen über 60 Meter in 8,41 Sekunden aus.

Über 200 Meter bewies Svenja Pfetsch erneut ihre derzeit gute Form. In sehr starken 24,03 Sekunden holte sich die Vöhringerin ihre zweite Goldmedaille und verbesserte zudem ihren eigenen Vereins- und Allgäuer-Hallenrekord um zwölf Hundertstel. In der aktuellen deutschen Bestenliste führt die Vöhringerin damit. Eine neue Saisonbestleistung gab es für Sarah Fackler. Mit 28,15 Sekunden belegte sie den 13. Platz in der Frauenwertung.

Svenja Pfetsch hat damit bewiesen, dass sie bereit ist für die deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften am 15. und 16. Februar in Neubrandenburg. (az)

