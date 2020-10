vor 23 Min.

Pfuhler Turner kommen schwer in die Gänge

Nur zwei Gerätesiege, dennoch reicht es

Die Turner des TSV Pfuhl taten sich am ersten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd zwar ziemlich schwer, sie gewannen aber beim starken TSV Buttenwiesen doch mit 40:36, obwohl sie nur zwei der sechs Geräte für sich entschieden. Den Ausschlag gab die Topleistung der Pfuhler am Pferd. Dieses Gerät gewannen sie auch ohne Mithilfe eines ausländischen Turners deutlich mit 10:3, während es an allen anderen Geräten einen Kampf auf Augenhöhe gab. „Wir haben am Ende starke Übungen gezeigt und deswegen letztlich gewonnen“, sagte Mannschaftsführer Timo Rister: „Wir haben gesehen, wo wir noch Fehler machen. Nun haben wir zwei Wochen Zeit, daran zu arbeiten.“ Dann hat der TSV Pfuhl den TV Schiltach zu Gast, der zum Ligaauftakt den VfL Kirchheim/Teck mit 62:20 Scorer- und 12:0 Gerätepunkten aus der Halle fegte.

Die meisten Punkte für die Gäste aus dem Neu-Ulmer Osten sammelte der erst 17-jährige Alexander Kunz. Wäre er nicht am Boden leer ausgegangen, hätte er am Ende sicher noch mehr als 14 Zähler verbucht. In drei Duellen hieß sein Gegner Moritz Kraus, und jedes Mal hatte Kunz die Nase vorne: An den Ringen und beim Sprung holte er jeweils vier Punkte und am Pferd drei. Er war der einzige Turner des Erstliga-Absteigers, der an allen sechs Geräten eingesetzt wurde.

Pech hatten Florian Reindl und Linus Mikschl. Ersterer musste zweimal gegen den überragenden Ukrainer Yevgen Yudenkov antreten, der zuletzt beim Weltcup zwei Bronzemedaillen gewonnen hatte, und der Pfuhler hatte beide Male das Nachsehen. Noch schlimmer erwischte es Mikschl. Gleich drei Mal traf er auf Yudenkov, und drei Mal reichte es nicht. Der Ukrainer war letztlich mit 19 Punkten auch der überragende Turner des Abends.

Einen guten Einstand im Pfuhler Team hatte der 16-jährige Leo Meier. Bei seiner Premiere in der ersten Mannschaft bot er am Pferd eine starke Leistung und siegte mit zwei Punkten gegen Erik Mihan.

Am Ende siegte das Pfuhler Team von Trainer Rolandas Zaksauskas etwas glücklich, wobei es eben nicht mehr einen Top-Ausländer wie den Russen Dimitrij Lankin zur Verfügung hat, der in der vergangenen Saison der beste Punktesammler der Pfuhler im Oberhaus war. (kümm)

Punkte TSV Pfuhl: Kunz 14, Rister 9, Benda 8, Gottschild 5, Meier 2, Useldinger 2, Mikschl 0, Reindl 0.

Themen folgen