24.12.2018

Platz eins ist noch in Sichtweite Lokalsport

Devils verlieren ihr Heimspiel, aber dann melden sie sich im Derby zurück

Platz eins nach der Hauptrunde in der Eishockey-Landesliga ist immer noch drin für den VfE Ulm-Neu-Ulm. Die Devils verloren am Freitag zwar das Heimspiel gegen Buchloe mit 1:4, aber am Sonntag gewannen sie das Derby in Burgau mit 5:4 nach Penaltyschießen.

Die Niederlage im Heimspiel vor 450 Zuschauern wäre vermeidbar gewesen. Die Devils brachten schon nach drei Minuten in doppelter Überzahl lediglich zwei Pfostentreffer zustande. Die Gäste waren in der Chancenverwertung wesentlich effektiver. Von sieben Möglichkeiten nutzten sie vier. Mit dem ersten gefährlichen Angriff ging Buchloe in Führung(6.), sieben Minuten später erhöhten die Pirates in Überzahl auf 2:0. Für die Devils kam es noch schlimmer, denn nacheinander mussten Dominik Synek und Sebastian Koberger verletzt vom Eis.

In einem jetzt sehr ruppigen Spiel erhöhte zunächst Buchloe auf 3:0 (52), ehe Torhüter Peter Brückner mit seinem Treffer noch einmal für leise Hoffnung sorgte. Aber in der Schlussminute besorgte Buchloe den Endstand. (duja)

