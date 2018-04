27.04.2018

Pokalfinale im TV Lokalsport

Spatzen sind in der

Durch den Einzug ins WFV-Pokalfinale bieten sich dem SSV Ulm 1846 Fußball zwei große Chancen. Erstens natürlich den Gewinn des Pokals und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal. Und zweitens können sich die Spatzen im Finale einem breiten Publikum präsentieren.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, ist nämlich nicht nur das Finale im WFV-Pokal, sondern auch die Endspiele aller anderen Fußball-Landesverbände. „Finaltag der Amateure“ wurde das Datum vom Deutschen Fußballbund (DFB) betitelt. Das Besondere: In einer Live-Konferenz zeigt die ARD alle 21 Landespokalspiele. Damit kein Team zu kurz kommt, haben sich die Landesverbände mit dem DFB und der ARD darauf verständigt, die Spiele an drei verschiedenen Anstoßzeiten starten zu lassen. Wann genau die Mannschaften aufeinandertreffen, ist noch nicht bekannt. Der „Finaltag der Amateure“ findet heuer zum dritten Mal statt. Für die ARD war der Tag bisher mit bis zu 2,2 Millionen Zuschauern ein Erfolg.

Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft im Finale auf den Verbandsligisten TSV Ilshofen, der im Halbfinale am Mittwoch überraschend den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach aus dem Turnier gekegelt hat. Ulm wiederum gewann mit 2:1 beim Oberligisten SGV Freiberg. Das Finale wird im Stuttgarter Gazi-Stadion stattfinden. Der SSV Ulm fährt als Rekordpokalsieger auf die Waldau. Insgesamt gewann der Klub den Titel sieben Mal. (gioe)

Themen Folgen