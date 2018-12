31.12.2018

Radosavljevic bleibt bis Saisonende Lokalsport

Bis bald! Bogdan Radosavljevic (hinten) bleibt in Ulm.

Vertrag des Centers wird verlängert

Es war tatsächlich eine Entscheidung fast auf den letzten Drücker. Noch am Samstagabend wusste Bogdan Radosavljevic nicht, ob sein zum Ende des Jahres auslaufender Vertrag verlängert wird. „Ich würde gerne bleiben“, versicherte der 2,13-Meter-Mann unmittelbar nach dem Spiel gegen Frankfurt in der Ratiopharm Arena und fügte schmunzelnd hinzu: „Es sei denn, die Boston Celtics rufen noch an.“ Aus der NBA hat sich erwartungsgemäß kein Verein gemeldet, dafür gab Ratiopharm Ulm am Sonntag bekannt, dass Radosavljevic mindestens bis zum Ende dieser Saison beim Basketball-Bundesligisten bleibt.

Der 25-Jährige war erst im Oktober als Ersatzmann für den verletzten Gavin Schilling aus Ludwigsburg nach Ulm gekommen. Während Schilling auch nach seiner Genesung kaum ein Faktor im Ulmer Spiel ist und wenig Einsatzzeit bekommt, war Radosavljevic auf Anhieb die erhoffte Verstärkung. Bisher wurde er neun Mal in der Bundesliga und vier Mal im Eurocup eingesetzt, gegen Frankfurt gehörte er erstmals zur Ulmer Startformation. Sein Trainer Thorsten Leibe-nath bestätigt: „Er hat sich sowohl spielerisch, als auch menschlich sehr gut und schnell integriert.“ Auch Radosavljevic freut sich, weiter ein Ulmer zu sein. „Meine Familie und ich fühlen uns hier einfach unheimlich wohl“, sagte der fünffache Nationalspieler.

Die Ulmer haben also auch weiterhin einen quantitativ sehr großen Kader mit zwölf Vollprofis. Von dieser Tiefe haben sie am Samstag beim Sieg gegen Frankfurt profitiert. Radosavljevic glaubt, dass da noch mehr geht: „Ich denke, dass wir in diesem Jahr als Team noch sehr viel erreichen können.“

