Ratiopharm Ulm gegen Bayreuth (fast) ohne Wackler

Das hat in dieser Saison Seltenheitswert: Ratiopharm Ulm gewinnt und leistet sich fast keinen Wackler. Die Pay-Offs sind damit sicher.

Die Weichen für den klaren 92:69-Sieg gegen Bayreuth stellten die Ulmer schon in der Anfangsphase. Nach dreieinhalb Minuten führten sie mit 10:1, aber so etwas hat es ja schon öfter gegeben. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung zehn Punkte (47:37) - Genau wie eine Woche zuvor im Spiel gegen Oldenburg, in dem dann ein fürchterlicher Einbruch folgte.

Mit entsprechend gemischten Gefühlen blickten die Fans dem ominösen dritten Viertel entgegen, in dem ihre Mannschaft nicht nur gegen Oldenburg riesige Probleme hatte. Diesmal ging beinahe alles gut. Es gab da diesen kleinen Wackler kurz vor dem Ende dieses Spielabschnitts, in dem Bayreuth nach zwei Dreiern von Nik Raivio du zwei Punkten von Lukas Meisner wieder auf drei Punkte dran war (56:53). Aber Isaac Fotu konterte mit der Sirene von draußen und von da an hatten seine Mannschaftskameraden wieder alles unter Kontrolle.

Die Ulmer spielten diesmal ohne Ryan Thompson, der Vaterfreuden entgegen blickt. Beste Werfer waren Javonte Green mit 22 und Ismet Akpinar mit 19 Punkten.

