Der Schrecken der Elfmeter-Schützen

Felix Thiel hält zwei Strafstöße und hat damit großen Anteil am Unentschieden seines FV Illertissen. Dessen Trainer hadert mit dem Ausgleichstreffer

In einem kampfbetonten und intensiven Spiel holte der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Samstag beim VfB Eichstätt mit einem 1:1 einen verdienten Punkt. Held des Tages war Torhüter Felix Thiel, der gleich zwei Foulelfmeter hielt.

Seine erste Großtat vollbrachte er beim Stand von 0:0, nachdem er selbst den Eichstätter Sebastian Graßl gefoult hatte und dann den von Kapitän Philipp Federl getretenen Elfer parierte. Auch in der 39. Minute war Thiel beim zweiten und überaus umstrittenen Strafstoß, ausgeführt von Fabio Pirner, in der richtigen Ecke. Zuvor hatte sich der Eichstätter Dominik N’gatie nach einem harmlosen Schubser von Nico Keckeisen geschickt fallen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt führte Illertissen mit 1:0, das Tor hatte Semir Telalovic nach einer guten Viertelstunde erzielt (21.). Er vollstreckte nach guter Vorarbeit von Leif Estevez und Max Zeller aus etwa zehn Metern flach ins lange Eck. Dieser Treffer fiel ausgerechnet in einer Phase, in der es für die Illertisser nicht so gut lief. „Es ist aber auch schwer gewesen, die immer wieder hohen und weiten Bälle der Gastgeber zu verteidigen“, erklärte hinterher der junge FVI-Spieler Max Zeller. Zudem attackierten die Gastgeber zumindest in der Anfangsphase sehr früh und erzwangen so immer wieder Ballverluste der Gäste. Zeller sagte: „Da hätte uns ein zweites Tor gutgetan, denn der holprige und knüppelharte Platz machte es schwer, sich ’rauszuspielen.“

Ein paar Chancen für ein zweites Tor ergaben sich tatsächlich. Doch Leif Estevez (27.) und Lukas Rietzler (39.) vor der Pause sowie Philipp Boyer kurz danach vergaben. Stattdessen waren die Eichstätter mit einer ihrer typischen Aktionen, einem weiten und hohen Ball, erfolgreich. Julian Kügel traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (58.). Hinterher monierte der FVI-Trainer Marco Konrad: „Das soll keine Entschuldigung sein, wir hätten schließlich zwei Mal klären können – doch der vorausgegangene Freistoß für Eichstätt war vom Torhüter einfach um zehn bis zwölf Meter nach vorn an die Strafraumlinie verlegt worden. Das Foul war aber am Fünfer.“

Nach einer guten Stunde bauten die Oberbayern konditionell ab und der FVI kam wieder ins Spiel. Ein Volleyschuss des aufgerückten Goson Sakai (66.) strich jedoch knapp vorbei und Marco Gölz verpasste in der Schlussphase am Fünfer knapp.

Konrad gestand nach Spielende ein: „Wenn man ehrlich ist, dann haben wir einen Punkt gewonnen. Wenn der Torhüter zwei Elfmeter hält, muss man mit diesem Ergebnis zufrieden sein.“

FV Illertissen: Thiel – Wegmann, Keckeisen, Sakai, Enderle (61. Gölz) – Boyer (65. Luibrand), Rietzler, Maiolo, Zeller (85. Hafner) – Estevez (72. Glessing), Telalovic (86. Bergmiller).