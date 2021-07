Hilfe vom Rekordmeister

Welche Rolle die Kooperation zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FC Bayern München bei der Kaderplanung spielt. Spatzen bestreiten Saison-Eröffnungsspiel

Vertrauensvoll ausgetauscht haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München und des SSV Ulm 1846 Fußball schon länger, seit Jahresbeginn besteht auch auf dem Papier eine Kooperation der beiden Vereine. Zusammengearbeitet wird auf verschiedensten Ebenen, momentan auch bei der Kaderplanung der Spatzen. Noch gibt es neben Cedric Guarino (22, von der TSG Balingen), Bastian Allgaier (19, Karlsruher SC) und Philipp Maier (27, FC Schweinfurt 05) zwar keine weiteren Neuzugänge. Ulms Sport-Geschäftsführer Markus Thiele arbeitet aber mit Hochdruck daran, den Kader zu verstärken. Auch mit dem FC Bayern wird viel telefoniert. „Wir stehen immer im Austausch. Es muss am Ende für beide Seiten passen. Der FC Bayern soll genauso von einem möglichen Leihgeschäft profitieren wie wir“, sagt er.

Nach wie vor besteht seitens der Spatzen vor allem Interesse an Jonas Kehl. Der 20-jährige Linksverteidiger hat bereits in der vergangenen Saison 20 Spiele für die Ulmer bestritten. Die Saisonvorbereitung absolviert Kehl derzeit wieder in München, die Chancen auf eine baldige Rückkehr an die Donau scheinen aber gut zu stehen. Ein weiterer Kandidat ist Roman Reinelt. Der 18-Jährige, ebenfalls ein Mann für die Defensive, kommt aus Buxheim bei Memmingen und kickt seit 2013 beim FC Bayern, mittlerweile in der U19-Bundesliga. „Die Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten“, bestätigt Thiele. Reinelt soll nach Ulm ausgeliehen werden, in erster Linie in der U19 der Spatzen Erfahrung sammeln und mit dem Regionalliga-Kader trainieren. „Dann werden wir sehen, wohin sein Weg führt“, meint Thiele.

Die beiden Youngster Reinelt und Kehl könnten sich in Ulm in der vierthöchsten Spielklasse weiter entwickeln, letztlich benötigt der SSV für sein Team aber auch noch den einen oder anderen erfahrenen Akteur als Verstärkung. Da kann aber wohl auch der FCB nicht helfen. Thiele meint schmunzelnd: „Einen gestandenen Spieler werden die Münchner eher nicht an uns abgeben.“

Trainer Thomas Wörle hat zum FC Bayern bekanntlich ebenfalls beste Kontakte. Der 39-Jährige war dort lange für das Bundesliga-Team der Frauen verantwortlich. Am Samstag trifft er mit seiner neuen Mannschaft zum Abschluss der ersten Trainingswoche auf den Oberligisten Stuttgarter Kickers. Gespielt wird ab 17 Uhr in Illerrieden. Der Eintritt ist frei, die SF Illerrieden als Gastgeber sammeln stattdessen für Kinderhilfsprojekte in Uganda und Indien. Da die Zuschauerzahl begrenzt und ein geordneter Zugang zum Sportgelände wichtig ist, ist Einlass bereits ab 16 Uhr.

Offiziell ist mittlerweile auch, dass der SSV Ulm 1846 Fußball am Freitagabend, 13. August, ab 19 Uhr in die neue Saison startet. Die Spatzen und der FSV Frankfurt bestreiten im Donaustadion das offizielle Eröffnungsspiel der Regionalliga Südwest 2021/2022.