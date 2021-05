Mehr als Warmlaufen für den großen Jubel

Die TSG Balingen könnte auch im Pokalfinale der Ulmer Gegner sein

Auf der ersten Blick ist es nur ein weiteres Nachholspiel in der Regionalliga Südwest, das der SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstag (19 Uhr) bei der TSG Balingen bestreitet. Aber: Balingen... Da war doch was, da ist doch was... Gegen die Mannschaft aus der 34.000-Einwohner-Stadt im Zollernalbkreis haben die Spatzen im August des vergangenen Jahres mit einem 3:0-Finalsieg zum dritten Mal nacheinander den WFV-Pokal gewonnen und Balingen ist auch einer von nur noch zwei möglichen Gegnern im diesjährigen Endspiel am 29. Mai im Stadion auf der Waldau unter dem Stuttgarter Fernsehturm.

Die Ulmer haben die Finalteilnahme bereits sicher, da die möglichen Halbfinalgegner Reutlingen und Bissingen wegen der Corona-Einschränkungen freiwillig verzichtet haben. Der Gegner muss allerdings erst noch ermittelt werden und zwar in der Partie zwischen dem Oberligisten Stuttgarter Kickers und Balingen am Dienstag der kommenden Woche. Der vierte Pokalsieg ist für die Spatzen jedenfalls alles andere als Utopie, ebenso wenig wie weitere Fußballfeste im DFB-Pokal wie die gegen Eintracht Frankfurt, Düsseldorf, Heidenheim oder Aue – möglicherweise sogar wieder vor Zuschauern. „Das wäre sportlich natürlich ungeheuer reizvoll und für den Verein auch finanziell wichtig“, sagt dazu der Ulmer Trainer Holger Bachthaler. Trotzdem ist die Nachholpartie in Balingen am Dienstag für ihn nicht einmal im Ansatz so etwas wie eine Generalprobe für das Endspiel im WFV-Pokal.

Wer auf den Spielplan schaut, der erkennt den Grund: Fünf Pflichtaufgaben in der Regionalliga stehen für die Spatzen bis dahin noch auf dem Programm. Obwohl es bis dahin nicht einmal mehr drei Wochen sind, ist das Pokalfinale also irgendwie noch sehr weit weg. Zudem will Ulm natürlich mit Rückenwind und Selbstvertrauen in diese sicher wichtigste Partie der restlichen Saison gehen, beides holt man sich am besten mit Siegen in der Liga. Der gegen Balingen wäre der bereits dritte nacheinander auf fremdem Geläuf nach der Corona-Zwangspause.

Sicher kein Ding der Unmöglichkeit gegen einen Gegner, der in der Regionalliga-Tabelle auf Platz 16 und somit im Niemandsland liegt. Mit dem 2:2 in Kassel hat Balingen am Samstag immerhin einen Negativlauf von zuvor vier Niederlagen am Stück beendet und zudem aus einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden gemacht. Rechnerisch ist damit auch mit nun 42 Zählern aus 36 Spielen und einem 18-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern Alzenau der Klassenerhalt fix. Der WFV-Pokal ist somit also eigentlich auch für Balingen spätestens jetzt der reizvollste Wettbewerb in dieser Saison. (pim)