Saisonauftakt hat’s in sich

Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft in den ersten vier Spielen auf Mitfavoriten

Gleich zum Auftakt der Saison 2021/2022 in der Regionalliga Südwest kommt es für den SSV Ulm 1846 Fußball knüppeldick. Die Liga hat am Dienstag den Rahmenspielplan vorgestellt. Für die Spatzen beginnt die Spielzeit demnach am Samstag, 14. Juli, mit einem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Dann folgen drei Spiele binnen einer Woche beim FC 08 Homburg, im Donaustadion gegen den SV 07 Elversberg und am Bieberer Berg bei den Offenbacher Kickers. Alles Teams, die zum erweiterten Favoritenkreis in der Regionalliga Südwest zählen und damit auch zu den ärgsten Konkurrenten der Ulmer im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga.

„Ja, ganz schön knackig. Das sind lauter große Aufgaben für uns“, meint SSV-Sportdirektor Markus Thiele. Der 39-Jährige sagt aber auch: „Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Nach vier Spielen ist bisher noch niemand Meister geworden und auch nicht abgestiegen. Egal, wie es für uns am Anfang läuft: Das wird bei uns weder Unruhe noch verfrühte Euphorie auslösen.“

Immerhin hat der SSV Ulm 1846 Fußball nach diesem schweren Auftakt Anfang September erst einmal spielfrei, bevor es dann am 11. September gegen Rot-Weiß Koblenz weitergeht.

Für die kommende Spielzeit gilt weiterhin die Regelung, wonach der Tabellenerste am Saisonende direkt in die 3. Liga aufsteigt. Thiele sagt: „Es ist heuer sehr schwer, die Teams vorher einzuschätzen.“ Mindestens vier Mannschaften müssen eine Klasse tiefer. „Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger aber noch bis auf maximal sechs Mannschaften erhöhen“, erklärt Jonas Ochs, Referent der Geschäftsführung der Regionalliga Südwest GbR. Aus den Oberligen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen steigt der jeweilige Meister direkt in die Regionalliga Südwest auf. Die drei Vizemeister spielen einen weiteren Aufsteiger aus.

Für die Spatzen beginnt die Saison bereits am kommenden Montag. Ab 10 Uhr wird der neue Cheftrainer Thomas Wörle seine Mannschaft zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz um sich versammeln. Vor der ersten Einheit auf dem Rasen stehen am Wochenende Leistungstests an. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit und der ersten drei Pflichtspiele im Verbandspokal ist bislang nur ein Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers (Samstag, 17. Juli, in Illerrieden) geplant. Anschließend geht es für die Spatzen von 19. bis 23. Juli für fünf Tage ins Trainingslager nach Sulzberg ins Allgäu.