Sie haben noch viel Freude am Fußball

Ulm gewinnt das vierte Spiel nacheinander – trotz einer unerfreulichen Elfer-Premiere

Auch wenn die Meisterschaftschancen in der Regionalliga Südwest nur noch rechnerischer Natur sind – die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball haben diese Saison offensichtlich noch lange nicht abgehakt und versuchen sie so gut wie möglich zu beenden. Mit dem 2:0 gegen den Nachwuchs des VfB Stuttgart bauten sie ihre Serie auf vier Siege in Folge aus, in den fünf Spielen nach ihrer Corona-Pause sind die Spatzen ungeschlagen.

Der große Kader kommt ihnen angesichts der Dauerbelastung natürlich zugute, Trainer Holger Bachthaler kann rotieren, ohne dass Qualität verloren geht. Adrian Beck, Marcel Schmidts, Vinko Sapina und Michael Heilig rückten am Samstag in die Startformation, Ardian Morina gehörte nach siebenmonatiger Verletzungspause zumindest wieder zum Kader, auch wenn er noch nicht eingesetzt wurde.

In einer gutklassigen Partie zwischen zwei Mannschaften, die versuchten, das Spiel zu machen, wurden die Chancen in Halbzeit eins auf beiden Seiten vergeben. Für die Ulmer Führung sorgte schließlich nach einem Eckball Felix Higl (47.), danach gaben die Ulmer zunehmend den Ton an und in der 73. Minute schien das 2:0 fällig. Aber Kapitän Johannes Reichert vergab im elften Versuch den ersten Elfmeter in dieser Saison.

Auch seine Teamkollegen verschmähten noch mehrere Hochkaräter, für die Entscheidung sorgte deswegen erst in der Nachspielzeit Daniele Gabriele. (pim/AZ)

SSV Ulm 1846 Fußball: Heimann – Heilig, Geyer, Reichert, Schmidts (35. Kehl) – Sapina, Jann, Rochelt (62. Heußer), Beck, – Higl (82. Gabriele), Rühle (62. Coban).