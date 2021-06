Von den Bayern-Frauen nach Ulm?

Zwei Kandidaten gibt es noch für den Posten bei den Spatzen. Thomas Wörle soll einer davon sein

Anfang dieser Woche soll eine Entscheidung fallen, zwei Kandidaten gibt es nur noch für das Traineramt beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Einer davon ist nach zuverlässigen Informationen unserer Zeitung Thomas Wörle, der jahrelang mit den Frauen von Bayern München gearbeitet hat.

Was auf den ersten Blick für Wörle spricht: Er ist geboren in Krumbach und hat somit schwäbischen Stallgeruch. Zudem unterhalten die Ulmer eine Kooperation mit dem FC Bayern München, dessen Frauenmannschaft Wörle in den Jahren 2010 bis 2019 trainiert hat und mit denen er Meister und Pokalsieger wurde. Weitere Trainerstationen sind in seiner Vita nicht vermerkt, als Spieler verfügt er über Zweitliga-Erfahrung bei den Offenbacher Kickers und der SpVgg Greuther Fürth.

Noch am Wochenende hoch gehandelt wurde zudem Claus Schromm. Dessen Name ist eigentlich fast untrennbar mit der SpVgg Unterhaching verbunden. Dort war er Trainer von 2012 bis 2014 und von 2015 an erneut für fünf Jahre. Nach dem Ende der Saison 2019/20 übernahm Arie van Lent, Schromm wurde sportliche Leiter (pim)