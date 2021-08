Springreiten: Wer gewinnt den Großen Preis von Illertissen?

Plus Das Reitsportzentrum Illertissen veranstaltet von Donnerstag bis Sonntag ein großes Springturnier mit über 1200 Starts. Sogar eine Weltmeisterin ist dabei.

Eigentlich sind Olympische Spiele der perfekte Zeitpunkt für die Sportarten, die normalerweise nur wenig im Rampenlicht stehen, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Eigentlich. Denn seit den Wettbewerben in Tokio ist der Reitsport umstritten. Der Vorwurf der Tierquälerei, speziell gegen die Modernen Fünfkämpfer, ist allgegenwärtig. „Nein, das war nicht gut. Aber der Moderne Fünfkampf hat sehr wenig mit Reitsport zu tun“, betont Armin Zeller, Geschäftsführer des Reitsportzentrums Illertissen. Warum das auf seiner Anlage anders ist.