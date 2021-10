Warum zwei große Reitsportzentren künftig gemeinsame Sache machen

Plus Die Familien Zeller und Honold bündeln künftig die Kräfte. Ausschlaggebend für diesen Schritt sind in erster Linie sportliche Gründe.

Sie haben Visionen, ambitionierte Ideen. „Unser Ziel ist es, eine herausragende und feste Größe im Turnierkalender der Reiter zu werden“, sagt Armin Zeller, Geschäftsführer des Reitsportzentrums Illertissen. Sogar internationale Turniere schweben ihm vor. Der erste Schritt ist nun gemacht.