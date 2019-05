vor 32 Min.

Relegation: Die Termine stehen fest

Neuer Modus sorgt für Spannung

Klar ist bereits, dass am kommenden Donnerstag (18.30 Uhr) im Erbacher Donauwinkelstadion das Finale des Fußball-Bezirkspokals zwischen Türkspor Neu-Ulm und dem TSV Blaustein II ausgetragen wird. Für die Relegation im Bezirk dagegen gibt es bisher lediglich Termine, die Teilnehmer und Austragungsorte stehen noch nicht fest.

Die Aufstiegs-Relegation zur Landesliga wird noch nach dem alten Modus ausgetragen. Die Vizemeister von vier Bezirksligen ermitteln zunächst den Herausforderer des Tabellen-13. der Landesliga. Für den Zweiten des Bezirks Donau/Iller geht es am 12. Juni los gegen den Vize des Bezirks Neckar/Fils. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der TSV Köngen sein. Der letzte freie Platz in der Bezirksliga wird dagegen nach dem neuen Modus mit zwei Halbfinals und einem Endspiel vergeben. Am 14. Juni spielt dabei der Zweite der Kreisliga A Donau gegen den Vize der Iller-Staffel. Am 15. Juni bekommt es der Tabellen-13. der Bezirksliga mit dem Alb-Zweiten zu tun. Die Entscheidung fällt am 21. Juni.

Der letzte freie Platz in der Kreisliga A Iller wird am 19. Juni vergeben. Beteiligt wird ein Jahr nach dem Abstieg in die Kreisliga B wohl der FV Weißenhorn sein. Als Gegner kommen derzeit der TSV Kettershausen, der TSV Senden und der SV Jedesheim in Frage. In dem Fall käme es zu einer Neuauflage der Relegation in der vergangenen Saison zwischen Weißenhorn und Jedesheim. (vowi/pim)

