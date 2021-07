Rennsport ohne Lärm der Motoren

In Neu-Ulm fahren am Wochenende E-Karts um die Wette

Knatternde Motoren und Benzingeruch. Beides gehörte beim Besuch auf der Kartbahn früher genauso dazu wie Zielflagge, Rennanzug und Helm. Doch das ist längst vorbei. Abgase gibt es keine mehr, den Lärm der Verbrenner-Motoren auch nicht. Viele Betreiber von Bahnen rüsten um, der Kartsport wird mehr und mehr elektrisch. Einer, der diesen Trend engagiert vorantreibt, ist Marcel Mussotter, Geschäftsführer des Ecodroms in Neu-Ulm.

Anfang 2020 gründete er zusammen mit anderen Betreibern von deutschen E-Kartbahnen sogar einen eigenen Verband, dessen Präsident er seitdem ist. Er erklärt: „E-Karts gibt es eigentlich schon über zehn Jahre. Die Bahnen sind voll auf den Freizeitsport ausgerichtet und sprechen damit eine breite Zielgruppe an.“ Kinder beispielsweise sollen auf diese Weise behutsam an das Fahrvergnügen herangeführt werden. „Frauen kommen auch sehr gerne zu uns, weil es beim E-Kart-Fahren weder stinkt noch laut ist“, sagt Mussotter.

Die Elektrokarts sind rund 50 Kilogramm schwerer als die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die Höchstgeschwindigkeit ist aber gleich: Die kleinen Flitzer erreichen bis zu 50 Stundenkilometer. Mussotter erklärt: „Zwei Elektromotoren sorgen für eine Spitzenleistung von bis zu 31 PS mit frei programmierbarer Leistungskurve. Für Anfänger und Jugendliche kann die Leistung entsprechend dem Fahrkönnen gedrosselt werden.“

Am Wochenende sind im Ecodrom Fahrer aus ganz Deutschland zu Gast bei den „400 Runden von Neu-Ulm“. Es ist der Auftakt einer Rennserie auf den führenden Elektro-Kartbahnen Deutschlands. Der Branchenverband „E-Kart international“ hat ein Elektro-Kart-Langstreckenrennen für Teams ins Leben gerufen. „Unser Starterfeld war bereits nach wenigen Tagen ausgebucht. Wir freuen uns schon sehr auf die Veranstaltung“, sagt Mussotter. Bereits zwei Wochen später findet ein weiteres Langstreckenrennen im Karthaus Zweibrücken (31. Juli) statt. Neben dem Tempodrom in Winterthur in der Schweiz (14. August) und dem Nettedrom in Osnabrück (28. August) sind auch der Kartpalast in Bergkirchen (11. September), Eco-Kart in Frankfurt/Main (23. Oktober) und die Arena E in Mülsen (6. November) Austragungsorte der neuen Serie. „Wir wollen durch die Langstreckenrennen einerseits mehr Menschen für den E-Kart-Sport begeistern, andererseits auch unsere Communities besser miteinander vernetzen“, erklärt Michael Schrey, einer der beiden Vizepräsidenten des Verbands. Den Siegern winkt beim Finale in Sachsen ein Wanderpokal.

In Kürze sind auch Einzelrennen geplant, die „E-Kart international Cups“. Sie werden monatlich auf den teilnehmenden Bahnen ausgetragen, die besten Fahrer treten beim großen Finale im Sommer 2022 gegeneinander an.