28.12.2018

Roggenburg freut sich auf Heimkehrer Lokalsport

Neue Spielertrainer bei Ingstetten/Schießen

Die SGM Ing-stetten/Schießen plant bereits für die nächste Saison in der Fußball-Kreisliga A Iller und freut sich auf zwei Heimkehrer: Die Mannschaft wird künftig von Niko Berchtold trainiert, sein Assistent ist Max Gauder. Beide kehren vom TSV Babenhausen zurück zu ihrem Heimatverein und beide werden auch selbst die Kickstiefel schnüren. Gauder hat in der Jugend für Ing-stetten gespielt und Berchtold für Schießen.

Die Roggenburger Spielgemeinschaft überwintert in der laufenden Saison als Tabellenvierter der Kreisliga A Iller mit 31 Punkten, mit den beiden Hochkarätern aus Babenhausen dürfte sie künftig noch stärker sein. Thomas Franke, der Vorsitzende des SV Ingstetten, vermeidet allerdings eine Kampfansage an die Konkurrenz: „Wir versuchen seit Jahren, Niko und Max zurückzuholen. Jetzt freuen wir uns erst einmal, dass das endlich geklappt hat.“

Die SGM Ingstetten/Schießen wird in der kommenden Saison die einzige Spielgemeinschaft in der Liga sein. Die Fußballehe zwischen dem TSV Dietenheim und dem TSV Regglisweiler wird, wie berichtet, zum Ende dieser Spielzeit auf Dietenheimer Betreiben hin geschieden. Dort hat die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert, in Ingstetten und Schießen kommt man seit nunmehr acht Jahren prima miteinander klar. Franke bestätigt: „Das hat sich alles bewährt und eingespielt.“ (pim)

