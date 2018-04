Rot wegen Spuckattacke

00:02 Uhr

Lokalsport

Türkspor Neu-Ulm ist neuer Tabellenführer

Türkspor Neu-Ulm ist neuer Spitzenreiter der Bezirksliga Donau/Iller. Durch den 1:0-Erfolg gegen Staig und die 1:2-Niederlage des TSV Neu-Ulm in Langenau kletterte er auf Platz eins. Neenstetten sprang durch einen 2:0-Sieg in Tiefenbach von Rang 16 auf 14.

SV Tiefenbach – FC Neenstetten 0:2 (0:0). Das Tabellenschlusslicht aus Neenstetten gewann verdient in Tiefenbach. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Durch einen Torhüterfehler von Manuel Böck gingen die Älbler in Führung. Er schoss Dennis Kretschmann an und der Ball landete dann im Tor. Fritz Teumer machte per Konter zum 2:0 in der letzten Spielsituation (93.) alles klar.

Türkspor Neu-Ulm – SC Staig 1:0 (1:0). Türkspor gewann verdient, wenn auch etwas zu niedrig. Tolga Ciftci erzielte kurz vor der Halbzeit (45.) den Siegtreffer für den neuen Tabellenführer. Die Neu-Ulmer hatten noch fünf gute weitere Torchancen aber Staigs Schlussmann Manuel Fetzer war nicht mehr zu überwinden.

SV Lonsee – TSV Erbach 2:2 (0:0). In einem sehr ausgeglichenen Spiel mit kaum Torraumszenen in der ersten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start nach der Pause. Marc Baumeister traf zur Führung (48.). Die Hausherren antworteten aber mit einem Doppelschlag durch Fritz Wieland (71.) und Eduard Hildermann (82.). In der letzten Spielsituation schafften die Erbacher durch einen Handelfmeter von Daniel Glöggler den Ausgleich (93.).

SV Jungingen – FC Burlafingen 6:0 (2:0). Nur die ersten 25 Minuten konnten die Burlafinger einigermaßen ausgeglichen gestalten. Danach begann das Unheil. Niklas Ebner (27.) und Laurin Schmidt (40) trafen in der ersten Hälfte. Marco Wind stellte auf 3:0 (50.). Tim Bärtele holte mit einem Hattrick den klaren Sieg (65., 68., 76.).

SV Asselfingen – FC Blaubeuren 0:4 (0:1). Marcin Czerwinski brachte die Gäste in Führung (9.). Blaubeurens Gaudio Gaetano erhielt nach einer Spuckattacke den roten Marschbefehl (10.). Die Asselfinger waren jetzt durch die Überzahl bedingt mehr am Drücker, schafften aber nichts Zählbares. Bransilav Vasiljevic traf kurz nach der Halbzeit (47.) zum 2:0. Tomasz Strzelec machte mit einem Doppelpack (81., 88.) alles klar. Asselfingens Fabian Bart sah noch Gelb-rot (85.).

SSV Ulm 1846 II – SSG Ulm 99 2:4 (1:0). Die Ulmer erwischten einen guten Start und gingen durch Jasko Bustalic in Führung (7.). Manuel Malheiro hätte auf 2:0 stellen müssen. Er verschoss jedoch den Handelfmeter, den Manuel Rupp verursacht hatte und dafür Rot sah (32.). Steffen Reichl gelang in Unterzahl der Ausgleich. Alexander Cvijanovic brachte seine Farben nochmals in Front (67.). Simon Müller schaffte den erneuten Ausgleich (75.). Für die SSG holte Björn Haußer mit zwei Treffern (75., 81.) den Sieg.

TSV Langenau - TSV Neu-Ulm 2:1 (1:0). Langenaus Kapitän Jochen Huber besorgte mit seinem Doppelpack (35., 55.) quasi im Alleingang die Entscheidung. Nach dem Anschlusstreffer durch Marco Kurz (78.) machte der Spitzenreiter mehr Druck, doch es half nicht. (duja)

