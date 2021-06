Ruderer melden einen Rekord

Auch fast 30 Ulmer bei Meisterschaft

Am kommenden Wochenende finden unter strengem Hygieneauflagen die deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Ruderer auf dem Baldeneysee in Essen statt. Teilnehmer und Trainer müssen täglich einen negativen Corona-Test vorlegen, um Zutritt zum Regattagelände zu erhalten. Trotz der strengen Regeln kann der Essener Ruderregattaverein ein rekordverdächtiges Meldeergebnis für die Meisterschaften verzeichnen. Auch der Ulmer Ruderclub Donau schickt ein fast 30-köpfiges Aufgebot nach Essen.

Noah Anger und Aaron Böhm starten im U19-Vierer mit Steuermann und wollen mit dem Gewinn der Goldmedaille das Ticket zur Junioren-Weltmeisterschaft im polnischen Plovdiv Mitte August lösen. Manuel Mützel greift bei den leichten A-Junioren im Einer und im Doppelvierer an. Einen Doppelstart in der U19 und U23 Klasse wagt Anouk Eichelberger im leichten Doppelvierer. Auch Romy Dreher möchte im leichten U23-Doppelzweier den Titel an die Donau holen und sich für die U23-Weltmeisterschaft im tschechischen Racice Anfang Juli qualifizieren.

Im Doppelvierer der B-Juniorinnen schickt der Ulmer Ruderclub gleich zwei Boote an den Start. Bei der Kaderüberprüfung in Hamburg Anfang Mai sprang der vierte Platz für Monika Bundschu, Nuria Denkinger-Rueda, Clara Strassburger, Anna Fischbach und Steuerfrau Hannah Jäger heraus. Nun möchte die Mannschaft beim Saisonhöhepunkt um die Medaillen kämpfen. Aber auch der zweite Ulmer Doppelvierer will den Sprung ins Finale schaffen.

Aaron Maier und Colin Gaugler im schweren und leichten Einer der B-Junioren haben sich in dem größten Teilnehmerfeld mit fast 30 Gegnern auseinanderzusetzen. Im Männer- und Frauen-Zweier der U23-Altersklasse fahren Marcel Schöpf und Harriet Wappler-Niemeyer um die Medaillen. (AZ)