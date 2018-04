00:03 Uhr

Ruderer wollen an Leistung anknüpfen Lokalsport

DM in Essen auf dem Baldeneysee

Heute und morgen wird auf dem Baldeneysee bei Essen die Deutsche Meisterschaft in den Kleinbooten, also im Einer und Zweier-ohne, ausgefahren. Auf dem Prüfstand steht die individuelle Leistungsfähigkeit über die olympische Zwei-Kilometer-Distanz. Auch die Junioren fahren dort eine nationale Rangliste aus. Vom Ulmer Stützpunkt sind drei Boote bei den Junioren und drei in der U23-Klasse am Start.

Nach der Überprüfung von Leipzig vor zwei Wochen dürfen sich einige aus dem Team berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Junioren-, beziehungsweise U23-WM machen. Seinen gelungenen Auftritt von Leipzig will Leichtgewicht Mahni Fathi bestätigen. Vor zwei Wochen beherrschte er den Einer der U23-Klasse. Auch Clara Oberdorfer und ihre neue Partnerin Celina Waldschmidt (Hanau) siegten dort überlegen im Zweier-ohne der Juniorinnen. Zu den Aspirantinnen auf einen Platz im U-23-Nationalteam zählt auch Katrin Volk. Sie empfahl sich in Leipzig mit einem dritten Platz im leichten Einer.

Anna Kracklauer wird erstmals im Zweier-ohne der U23 starten. Ihre neue Partnerin heißt Charlotte Körner und kommt aus Siegburg. Das Duo konnte erst wenige Kilometer gemeinsam rudern. Ähnlich sieht es bei Junior Marcel Schöpf aus. Er versucht es im Zweier-ohne mit Andreas Steininger aus Passau. Chiara Kracklauer geht im Juniorinnen-Einer an den Start und trifft auf 32 Gegnerinnen. (az)

