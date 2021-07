Nur Italien zieht davon

Die Ulmerin Romy Dreher wird im Doppelvierer Vize-Europameisterin bei der U23

Ein umfassendes Hygienekonzept machte es möglich, dass im tschechischen Racice bei hochsommerlichen Temperaturen die U23-Weltmeisterschaften der Ruderer stattfanden. Für die Sportler kehrte damit ein wenig Normalität zurück. Mit dabei war Romy Dreher vom Ulmer Ruderclub Donau. Im leichten Doppelvierer der Frauen ging es für Schlagfrau Eva Hohoff, Natalie Weber, Antonia Würich und Dreher im Bahnverteilungsrennen los. Im Vorfeld der WM absolvierten die jungen Frauen ein kurzes Trainingslager im Norden Deutschlands, Patrick Ganghof bereitete sein Team optimal auf die bevorstehenden Rennen vor. Schon in den ersten gemeinsamen Einheiten zeigte sich, dass das Quartett gut harmoniert und die richtige Einstellung für die anstehenden Wettkämpfe mitbrachte.

Im ersten Rennen ging es um die Startplätze im Finale. Da die Mittelbahnen sehr begehrt sind, wollten Dreher und ihre Mitstreiterinnen ein starkes Rennen fahren. Denn nur so hatten sie die Chance, einer dieser mittleren Bahne zu ergattern. Dies gelang mühelos mit dem zweiten Platz hinter den starken Italienerinnen und vor den USA.

Nach einem Ruhetag stand am Samstag das Finale auf dem Programm. Am Start kam das Team um die Ulmerin Dreher gleich gut in Fahrt und erarbeitete sich mit den Italienerinnen einen deutlichen Vorsprung zum restlichen Feld. Zur Streckenhälfte hatten die Kontrahentinnen an der Spitze einen Spurt gezogen, dem Deutschland nicht folgen konnte. Mehrere Versuche der deutschen Frauen wurden erfolgreich von Italien abgewehrt. Das Boot mit Hohoff, Weber, Würich und Dreher überquerte vor den USA wie schon im Verteilungsrennen als Zweiter die Ziellinie, die Sportlerinnen gewannen verdient die Silbermedaille.

Sportvorstand Raimund Hörmann jun. meinte: „Wir freuen uns sehr über den Erfolg von Romy Dreher nach dieser erneut sehr besonderen Saison. Trotz der Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie zeigte Romy national und international tolle Leistungen, die sie nun mit der Vizeweltmeisterschaft krönte. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit ihr.“ (AZ)