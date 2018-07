Rückkehr in prominenter Begleitung

18.07.2018

Der FV Illertissen erwartet heute den VfB Stuttgart mit Ilija Aracic. Warum die Zuschauer da rauf hoffen dürfen, dass der Bundesligist in starker Besetzung antritt

Von Hermann Schiller

Das zweite Großereignis innerhalb von nicht einmal drei Monaten erlebt das Vöhlinstadion am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr. Nach dem Topspiel der bayerischen Regionalliga gegen 1860 München Ende April kreuzt nun mit der Bundesligamannschaft des VFB Stuttgart ein weiterer attraktiver Gegner in Illertissen auf. Etwa 1000 Eintrittskarten wurden im Vorverkauf abgesetzt, sodass es an der Abendkasse (Stadionöffnung um 16.30 Uhr) noch reichlich Tickets gibt.

Das Spiel wurde anlässlich des Wechsels des Illertisser Trainers Ilija Aracic als Assistent von Tayfun Korkut zum VFB Stuttgart vereinbart. Aracic hatte bekanntlich bis zum Winter beim FVI gearbeitet und hatte dort auch noch einen gültigen Vertrag, dann kam das Angebot des schwäbischen Bundesligisten.

Als Nachfolger verpflichtete der FVI zunächst Herbert Sailer, inzwischen ist Stefan Anderl der verantwortliche Mann an der Seitenlinie. Der weiß natürlich, dass der VfB Stuttgart für den Verein und die Spieler eine tolle Herausforderung ist: „Ich hoffe, dass meine Jungs dabei etwas lernen können, dass sie sich, was Tempo, Taktik und Technik betrifft, eine Menge abschauen können.“ Der Illertisser Trainer wird sicherlich den gesamten Kader einsetzen, zumal der nach wie vor sehr überschaubar ist. Immer noch fehlen sieben Spieler wegen langwieriger Verletzungen.

Diese Sorgen kennt der VFB Stuttgart mit seinen 26 Mann im Kader nicht. Etwa 170 Länderspiele haben die Spieler des Bundesligisten zusammen auf dem Buckel. Allein Mario Gomez hat schon 78 für Deutschland absolviert. Vermutlich wird er aber noch im Urlaub sein. Garantiert kein Thema für das Spiel in Illertissen ist Benjamin Pavard, der mit Frankreich erst am Sonntag Weltmeister wurde.

Der frühere Dortmunder und Stuttgarter Neuzugang Gonzalo Castro kann auf stolze 358 Bundesliga- und auch fünf Länderspiele verweisen. Auch Dennis Aogo war zwölf Mal für die Nationalmannschaft im Einsatz. Einer der bekanntesten VfB-Spieler in der Region ist Holger Badstuber. Der hat für Bayern München gespielt, er stammt aus Biberach und sein früh verstorbener Vater Hermann war einst Spielertrainer beim FV Illertissen. Der Stuttgarter Spieler Erik Thommy hat zumindest indirekt einen Bezug zum FVI. Sein Bruder Eduard spielte vor einigen Jahren für Illertissen, konzentrierte sich dann aber auf den Beruf.

Der Stuttgarter Cheftrainer Tayfun Korkut wird vermutlich in der heutigen Partie seine sieben Neuzugänge testen. Unter anderem den Argentinier Nicolas Gonzalez der Medienberichten zufolge mehrere Millionen Euro gekostet haben soll.

Für die Stuttgarter ist die Partie in Illertissen das zweite Testspiel in ihrer Vorbereitung. Das Erste gewann der VfB am vergangenen Freitag mit 4:0 in Reutlingen. Der Bundesligist spielte dabei in starker Besetzung unter anderem mit Torhüter Ron-Robert Zieler, Aogo, Daniel Didavi, Christian Gentner, Castro und Thommy. Auch die Zuschauer in Illertissen dürfen sich also wohl auf einen VfB Stuttgart mit fast allen Stars freuen.

