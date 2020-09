00:01 Uhr

Rückkehr nach mehr als 300 Tagen

Babenhausen hat jetzt einen Spieler aus Chile

Nach genau 308 Tagen rollt der Fußball wieder im Stadion an der Weinrieder Straße. Am Samstag um 15 Uhr trifft der TSV Babenhausen in einem Spiel der schwäbischen Bezirksliga Süd auf den FC Thalhofen.

Während der Corona-Pause hat sich eine Menge getan bei den Fuggermärktlern. Berti Schmid hat, wie berichtet, das Traineramt von Bernd Scherer übernommen. Auch im Kader hat es einige Wechsel gegeben. Simon Sauerwein, der Sohn der TSV-Legende Martin Sauerwein, kam aus der Jugend des TSV Krumbach. Silas Bauer wechselte vom FC Memmingen II in den Fuggermarkt. Mit dem 29-jährigen Manuel Parton (bisher FV Altenstadt) und dem 33-jährigen Markus Nägele (SC Eppishausen) schlossen sich auch zwei erfahrene Spieler dem Bezirksligisten an. Die interessantesten Neuzugänge sind Ademi Fathi und Daniel Silva Gonzales. Fathi hat bereits in der dritten italienischen Liga gespielt, der Chilene Gonzales kam über Australien nach Bayern. Verlassen haben den Verein Bryan Bertsch (Ottobeuren), Dennis Kochlöffel (Krumbach), Thomas Ortlieb (Tiefenbach) und Sascha Stemmer (Altenstadt).

Babenhausen liegt derzeit auf dem Relegationsplatz, bei der Fortsetzung der Saison geht es also um den Klassenerhalt. (az)

Themen folgen