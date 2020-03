vor 24 Min.

Rumpfteam verkauft sich ordentlich

Zwei sechste Plätze für Ulmer Crossläufer

Der SSV Ulm 1846 konnte nur eine Rumpfmannschaft zu den deutschen Crosslauf-Meisterschaften nach Sindelfingen schicken. Die verkaufte sich aber auf der hügeligen und schlammigen Runde über 1100 Meter sehr ordentlich.

Ohne die 1500-Meter-Landesmeisterin Lena Humburger stellten sich Marlene Gomez Islinger, Miriam Thies sowie Ersatzläuferin Marie-Sophie Stolte den 120 Konkurrentinnen. Gomez-Islinger hielt während der fünf Runden Kontakt zur Spitzengruppe und wurde am Ende Zwölfte (22:52 Minuten). Die leicht angeschlagene Miriam Thies belegte Rang 33 (24:10), Marie-Sophie Stolte Platz 83 (26:36). In der Teamwertung wurden die Ulmerinnen damit Sechste unter 17 gewerteten Mannschaften.

Da bei den Männern auf der Langstrecke über neun Runden verletzungsbedingt Korbinian Völkl und Fabian Konrad fehlten, ruhten die Ulmer Hoffnungen auf Aimen Haboubi, der in den beiden vergangenen Jahren bei diesen Titelkämpfen auf den Rängen elf und neunzehn gelandet war. Auch in Sindelfingen landete er als 19. mit einer Zeit von 36:38 Minuten unter den Top-20. Auch Florian Will als 29. (37:57) und Nico Russ auf Position 39 (40:30) lieferte ihr Soll ab, sodass das Ulmer Männer-Trio ebenfalls Sechster wurde.

Pech für den TSV Erbach war der Umstand, dass im Rennen der weiblichen Jugend U18 Alexandra Gaywitz und Lea Böhringer das Ziel nicht erreichten. Lediglich Jessica Gaywitz lief als 20. noch im Vorderfeld (19:40) über die Ziellinie. Darüber hinweg trösten konnten sich die Verantwortlichen des TSV Erbach aber über den insgeheim erhofften zweiten Platz von Nico Mayr im Rennen der männlichen Jugend U18, einem Rahmenwettbewerb, der nicht zu den Titelkämpfen zählt. Das Erbacher Talent rannte mutig und forsch in 7:40 Minuten über die zwei Runden. (pok)

