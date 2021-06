Sie freuen sich auf Handball

Nach einer beinahe endlos langen Pause wird endlich wieder trainiert

Die Handballer des SC Vöhringen waren durch die Corona-Pandemie eine komplette Spielzeit zur Untätigkeit verurteilt – aber jetzt hat die Vorbereitung auf die Saison in der Verbandsliga begonnen, und natürlich hofft jeder, dass die ohne weitere Unterbrechungen durchgezogen werden kann. Johannes Stegmann, einer der beiden Trainer, ist jedenfalls bester Dinge: „Nach der langen Zwangspause war es ein sehr schöner und besonderer Moment, die Mannschaft zum Trainingsauftakt im Sportpark begrüßen zu dürfen. Zum Beginn stand nach einer Athletik-Einheit der obligatorische Auftaktkick auf dem Plan, wobei sich unsere Neuen direkt sehr gut integrieren konnten. Man merkte allen Spielern die Freude an, dass es nach so langer Zeit endlich wieder losgeht.“

In den vergangenen Monaten ohne ein einziges Pflichtspiel wurde enorm viel Zeit in Gespräche und Informationen investiert, deswegen konnte die Vöhringer Mannschaft auf den ersten Blick sehr gut und gezielt verstärkt werden. Stegmann gibt die weitere Richtung vor: „Jetzt freuen wir uns auf eine höchst intensive Vorbereitungsphase und darauf, die harzige Kugel wieder in die Hand nehmen zu können. In den kommenden Wochen werden wir alles daran setzen, um uns optimal für die anstehende Verbandsliga-Saison vorzubereiten.“

Um ab September wieder im Karl-Eychmüller-Sportpark mit leidenschaftlichem Handball die treuen Fans begeistern zu können, wird allerdings noch viel Schweiß vergossen werden müssen. Stegmanns Trainerkollege André Möller sieht nach den Abgängen der beiden Stammspieler Lukas Koßbiehl und Matthias Stetter sowie der beiden Torhüter Sascha Langhans und Manuel Neckermann eine Menge an Arbeit und Übungseinheiten auf die Spieler zukommen: „Bis zum ersten Testspiel am 27. Juli gegen den VfL Günzburg stehen 16 Trainingseinheiten auf dem Programm. Nach einem dreitägigen Trainingslager Anfang September und insgesamt rund 35 Trainingseinheiten sowie etlichen weiteren Testspielen, müssen wir dann bereit sein für das erste Punktspiel am 18. September.“

Bis dahin wird sich auch die Stammbesetzung des SC Vöhringen herauskristallisiert haben. Bei insgesamt sieben, auf den ersten Blick starken Neuzugängen, dürfte während der ausgiebigen Vorbereitung für einen erbitterten Konkurrenzkampf gesorgt sein.