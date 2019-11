02.11.2019

SC Vöhringen sollte wieder einmal punkten

Aber der Gegner ist ungeschlagen

Erneut wartet auf die Vöhringer Handballer in der Landesliga am Sonntag (19 Uhr) auswärts mit dem VfL Kirchheim ein Spitzenteam. Der letztjährige Aufsteiger hat kein einziges seiner bisherigen fünf Spiele verloren, die Vöhringer gleich zwei in Folge, wodurch der unmittelbare Kontakt zur Tabellenspitze erst einmal abgerissen ist. Ihr Trainer Johannes Stegmann sagt: „Wir würden natürlich gerne wieder punkten, aber dafür müssen wir eine starke Partie abliefern.“

Dass sich bei Jonas Hildebrand die Diagnose Kreuzbandriss bestätigt hat und der Spielmacher für den Rest der Saison ausfallen wird, macht diese und die kommenden Aufgaben nicht leichter. Stegmann fordert: „Die anderen Spieler müssen nun eben alle noch ein paar Prozente drauflegen. Von Gejammer halte ich nichts.“ (rfu)

Es gibt eine kostenlose Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Abfahrt um 16.30 Uhr am Vöhringer Wieland-Parkplatz, Zustieg an der Esso-Tankstelle in Ulm.

