SCV-Trainer Schramm: „Das einzige tragfähige Konzept“ Lokalsport

Der scheidende Trainer des SC Vöhringen, Stefan Schramm, spricht über seine Zukunft und die Philosophie des Vereins.

Zum Ende dieser Saison will Vöhringens Handballtrainer Stefan Schramm nach dem letzten Saisonspiel morgen (17 Uhr) gegen den TV Reichenbach auf eigenen Wunsch künftig kürzertreten. Spieler und Funktionäre hätten gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet, doch sein Entschluss steht fest. Schramm ist seit 30 Jahren im SCV aktiv.

Welche Gründe waren ausschlaggebend für ihre Entscheidung?

Stefan Schramm: Ausschlaggebend waren für mich letztlich private Gründe.

Rückblickend waren es doch erfolgreiche Spielzeiten mit guten Platzierungen. War der baldige Wiederaufstieg in die Württembergliga je möglich?

Schramm: In der vergangenen Runde war es eher unrealistisch, der Kader war in der Breite zu klein, wir mussten uns in der neuen Liga erst mal orientieren und auch den Kopf nach dem Abstieg wieder freibekommen. Diese Runde war es etwas anders. Der Kader war deutlich breiter und wir hatten uns auf Schlüsselpositionen verstärken können. Mit etwas Glück erschien zumindest der Relegationsplatz realistisch. Doch die schier endlos erscheinende Liste an Spielerausfällen durch Verletzungen und auch aus beruflichen Gründen machte dieses Vorhaben letztlich zunichte.

Was gehört denn dazu, um aufsteigen zu können?

Schramm: Für einen Aufstieg müssen mehrere Komponenten zusammenkommen. Zum einen muss man vom Verletzungspech verschont bleiben und alle Spieler müssen die absolute Bereitschaft und den Willen mitbringen, dem Ziel Aufstieg alles unterzuordnen. Aus dieser Sicht waren wir diese Runde vielleicht einfach noch nicht soweit.

Ist das Vöhringer Konzept, mit überwiegend jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs noch zeitgemäß, um weiterhin im oberen Tabellendrittel mitspielen zu können?

Schramm: Sieht man sich auch die anderen Vereine in der Region an, ist das wahrscheinlich das einzige tragfähige Konzept – zumindest im unteren und mittleren Leistungsbereich. Zum einen können die wenigsten Vereine in der Region finanziell mit Vereinen aus dem Stuttgarter Raum mithalten. Zum anderen benötigt man eine gewisse Kaderbreite, um gut durch eine Runde kommen zu können. Der Handball hat über die letzten Jahre an Schnelligkeit, Intensität und Athletik deutlich zugenommen. Damit ist ein größeres Verletzungsrisiko und längere Regenerationszeit verbunden.

Werden sie den Handball vermissen oder ist eine Rückkehr in ein Traineramt schon eingeplant?

Schramm: Momentan ist das nicht geplant. Ich möchte mich vorrangig auf mein Privatleben konzentrieren, meinen Hobbys nachgehen.

