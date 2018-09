vor 20 Min.

SG Aufheim/Holzschwang wahrt weiße Weste - Eine Frage des Willens Lokalsport

In der Kreisliga geht es auch mal rustikal zur Sache: Altenstadts Marco Enderle (am Ball) gegen Aufheims Kapitän Nicolas Eigner.

Die SG Aufheim/Holzschwang bleibt weiter ohne Niederlage. Am Sonntag hat das Team den FV Altenstadt besiegt.

Auch nach dem siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Iller hat die SG Aufheim/Holzschwang als einzige Mannschaft eine blütenweiße Weste. Im Spitzenspiel gegen den FV Altenstadt gab es für den Primus einen 2:0-Arbeitssieg. SG-Trainer Ronny Tegatz brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Es hat die Mannschaft gewonnen, die den Sieg mehr wollte.“ Sein Kollege Daniel Frank bilanzierte enttäuscht: „Die Niederlage ist schade, vor allem, weil wir in der ersten Hälfte das spielerisch bessere Team waren.“

Damit lag er zwar richtig, aber echte Chancen konnte sich seine Mannschaft kaum erarbeiten gegen den Spitzenreiter, der sich in Halbzeit eins etliche Abspielfehler vor allem im Mittelfeld leistete. Dafür hatte Tegatz eine Erklärung parat: „Uns steckte vor allem zu Beginn noch das schwere Freitagsspiel in Schießen in den Knochen. Das mussten wir erst einmal rauslaufen.“ Einzig Jan Krumpschmid war mit einem Schuss ans Außennetz einigermaßen gefährlich (31.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Kräfteverhältnisse auf dem Holzschwanger Sportgelände dann schnell geklärt. Es ging praktisch nur noch in eine Richtung, nämlich in die des Altenstadter Heiligtums. Die erste Großchance ergab sich für die Hausherren in Spielminute 57, als der eingewechselte Julian Scheben per Kopfball an FVA-Keeper Florian Mößlang und an der Querlatte scheiterte. Der sehr agile Scheben verzog auch kurz darauf (65.). Hannes Baur gelang schließlich mit seinem Kopfball der erlösende Führungstreffer für seine Mannschaft (75.). Im Anschluss riskierten die Gäste natürlich mehr, hatten damit aber keinen Erfolg. Bei Kontern scheiterten stattdessen Daniel Stumpp am Außenpfosten (85.) und Bauer (87.), dessen Schuss zur Ecke gelenkt wurde. In der Nachspielzeit schickten die Gäste auch Torhüter Mösslang nach vorne und wurden durch das 2:0 von Lennart Möhlinger bestraft. (wgo)

